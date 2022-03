Something In The Way de Nirvana devient un succès après la première de Batman

Le nouveau film de »Le Batman » du réalisateur Matt Reeves Il a été placé parmi les favoris des fans et des critiques, le cataloguant comme l’une des meilleures adaptations cinématographiques d’une bande dessinée. CC.

Cependant, il n’a pas seulement souligné la grande direction d’image de Reeves, mais aussi son choix pour la bande originale du film, car loin de choisir un nouveau thème original pour sa production cinématographique, il a choisi d’utiliser la chanson » Quelque chose sur le chemin » de la bande Nirvana.

Le thème de l’album classique »Nevermind » a réussi à rester dans l’esprit de beaucoup, depuis la composition de l’icône du regretté grunge Kurt Cobaina augmenté son nombre de vues sur la plateforme Spotify. Une semaine après la sortie du film »The Batman », »Something In The Way » a atteint le numéro 3 du top 50 mondial du service Musique.

Même quatre jours seulement après la sortie du film, la chanson de Nirvana a vu une augmentation de 734% par rapport au total des flux au cours des quatre jours précédant la sortie de « The Batman ». Avec cette réalisation, Spotify a publié une image commémorant l’augmentation du nombre d’écoutes de la chanson sur son compte Twitter officiel.

L’intérêt pour la chanson contribue également à augmenter le nombre d’albums. « Ça ne fait rien » à partir de 1991 où il est apparu pour la première fois, malgré le fait que l’album s’est déjà vendu régulièrement sur vinyle par catalogue ces dernières années. Dans la boutique de Amazon Musique« Nevermind » est actuellement au 9e rang du classement des meilleures ventes de CD et de vinyle.

« The Batman » a donné à Nirvana un nouveau succès même 31 ans après la sortie de « Nevermind », car la chanson n’est jamais sortie en single et compte parmi les chansons les moins célèbres de cet album classique.

Cependant, le sentiment de dépression que Kurt Cobain a introduit dans cette chanson s’accorde parfaitement avec le monde sombre et mélancolique de Gotham City, établissant un lien avec le voyage de Batman.