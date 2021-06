Somerville : Spiritual successeur d’Inside sortira en 2022, nouvelle bande-annonce

Le studio de développement indépendant Jumpship a été fondée par Chris Olsen et Dino Patti, l’ancien PDG et co-fondateur de Playdead. Playdead, d’autre part, sont les créateurs du hit À l’intérieuraprès la première utilisation limbo fait sensation.

Chris Olsen travaille depuis 2014 « Somerville »ce qui a commencé comme un projet de passe-temps. Mais plus tard, il a fait équipe avec Dino Patti et le titre a déjà été assez bien travaillé. Vous pouvez regarder une bande-annonce actuelle ici :

Qu’est-ce que Somerville ?

« Somerville » consiste essentiellement à être au milieu d’un Catastrophe pour réunir la famille. C’est un Aventure de science-fictionque le Effets des conflits à grande échelle spectacles. Nous devons faire notre chemin pendant que nous sommes les Mystères de la Terre Visiteurs découvrir. La bande-annonce montre ce que font les extraterrestres sur Terre et comment nos personnages se comportent dans cette situation.

À première vue, l’écriture du vétéran de Playdead est clairement reconnaissable, car « Limbo » et « Inside » visaient à explorer les possibilités créatives du support du jeu vidéo. Le nouveau titre est aussi un fait à la main, expérience narrative.

Donc « Somerville » sera sur le L’homme et son esprit interrogatoire. Ils veulent suivre leur propre chemin avec leurs jeux et éviter les normes communes. Ils produisent tout en Travail manuelce qui s’est finalement avéré être dans le touche personnelle et le Pondération du titre reflète.

« Somerville » pourrait donc devenir quelque chose de profondément émouvant et émouvant, ce que suggèrent déjà les quelques minutes de la bande-annonce. Si vous avez aimé les jeux Playdead, vous devriez certainement essayer Somerville.

UNE La date de sortie n’a pas encore été fixée, mais le titre est dans 2022 apparaître.