« Somebody » aura-t-il une saison 2 sur Netflix ?

Le 18 novembre, il est arrivé sur Netflix « Quelqu’un », le thriller psychologique qui s’articule autour d’une appli de rencontre et d’une histoire d’amour tordue, qui fait se demander aux téléspectateurs : jusqu’où peut-on aller pour aimer une personne, même si on sait qu’elle blesse les autres ?

Bien que la relation entre les protagonistes provoque des sentiments de rejet et de peur chez le public, la vérité est qu’au fil des épisodes, huit au total, nous découvrons ce qui se passe avec le psychopathe Seong Yun-o, qui traîne ses crimes à Kim Somme.

Même si le dernier chapitre révèle le destin des personnages principaux, provoquant beaucoup de surpriseCe que ceux qui ont vu la série se demandent maintenant si elle aura une deuxième saison.

« QUELQU’UN » AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

Tenant compte du fait que la série est arrivée le 18 novembre 2022, Les réalisateurs de « Somebody » ne se sont pas encore prononcés sur la réalisation d’une deuxième saisonce qui laisserait à penser que dans les semaines ou les mois suivants, ils pourraient répondre à cette grande question.

Si nous analysons que la plupart des drames coréens sont diffusés en un seul épisode, alors le développement d’une suite à la série n’aura pas lieu ; Cependant, s’il bénéficie d’un excellent accueil, ainsi que de bonnes notes et critiques, il se pourrait qu’il soit renouvelé.

« Somebody » raconte l’histoire d’un développeur de logiciels qui se retrouve pris dans un réseau de crime et de mort (Photo : Netflix)

QU’EST-CE QUI SERAIT ADRESSÉ DANS « SOMEBODY 2 » SI IL DONNE LE FEU VERT ?

Pour cela, il faut se laisser guider par le premier volet, le seul à ce jour, où tout tourne autour de l’application de rencontre et du psychopathe qui convoque toutes ses victimes par son intermédiaire.

ATTENTION, SPOILER ALERTE ! Si l’on tient compte du fait qu’à la fin de « Somebody », le tueur en série Seong Yun-o perd la vie aux mains de sa bien-aimée Kim Sum, qui se rend compte qu’ils ont une relation très dangereuse, la prochaine saison devrait être basée sur un autre personnage qui utiliserait l’application à des fins sombres.

Même, vous pourriez en savoir plus sur le créateur de l’application, qui a reçu un diagnostic d’Asperger ; Comme on le sait, elle a lancé l’application pour surmonter sa difficulté à établir des relations, ce qu’elle a réalisé en contactant certaines personnes, dont Yun-o.

n’oublions pas ça cette femme a mis fin à la vie des autresPar exemple, lorsqu’elle s’est défendue du piège que lui tendait son partenaire pour voir si elle était digne de son amour ou lorsqu’elle a préféré garder le silence sur les crimes de son bien-aimé. Peut-être, en plus de craindre pour l’intégrité de son petit ami, a-t-elle développé par inadvertance une satisfaction face à la mort de certains ?

Non seulement cela, puisqu’il on pourrait comprendre les agissements de Seong Yun-o, dont on sait peu de choses dans le premier volet. Cela arriverait si Kim Sum décidait d’enquêter sur son passé pour comprendre pourquoi elle en était arrivée là.