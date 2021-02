Solution simple de Moderna pour l’approvisionnement en vaccins: plus de doses emballées dans chaque flacon expédié

Moderna a livré jusqu’à présent environ 46% du stock de vaccins administré aux États-Unis, suivi de Pfizer-BioNTech.

Le vaccin de Moderna est administré en deux doses à 28 jours d’intervalle et peut être prolongé jusqu’à 42 jours. Il s’est avéré efficace environ 14 jours après avoir reçu la première dose. Image: AP

Moderna demande aux régulateurs américains d’approuver ce qu’il dit pourrait être une proposition remarquablement simple pour accélérer la vaccination des Américains contre le coronavirus : Remplissez l’espace vide dans ses flacons avec jusqu’à 50% de doses supplémentaires. La Food and Drug Administration pourrait décider dans quelques semaines d’autoriser Moderna, une société de biotechnologie basée au Massachusetts qui est le développeur de l’un des deux vaccins COVID autorisés par le gouvernement fédéral, d’augmenter le nombre de doses dans ses flacons jusqu’à 15 de 10. Moderna a accéléré la production de son vaccin, mais le processus de remplissage, de bouchage et d’étiquetage de millions de minuscules flacons est devenu un obstacle.

La société pourrait produire plus si les régulateurs lui permettaient de fabriquer des flacons plus pleins, a déclaré lundi un porte-parole de Moderna Ray Jordan.

Bien qu’il ne soit pas clair à quelle vitesse Moderna pourrait ajuster sa production, toute augmentation pourrait être une nouvelle très appréciée dans la campagne pour enrayer une pandémie qui a tué plus de 4,43000 personnes aux États-Unis seulement.

«Cela a beaucoup de sens», a déclaré le Dr Nicole Lurie, qui était secrétaire adjointe à la santé pour la préparation et la réponse sous le président Barack Obama. Si Moderna peut utiliser la même taille de flacon et les mêmes lignes de production qu’elle utilise déjà, dit-elle, «c’est une solution relativement simple et directe».

Moderna a livré environ 46% du vaccin qui a été administré jusqu’à présent aux États-Unis, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention. Le reste provient de Pfizer-BioNTech, le seul autre développeur de vaccins à avoir reçu une autorisation d’urgence.

Les deux vaccins nécessitent deux doses, et les deux sociétés ont promis de livrer 200 millions de doses d’ici juillet. Ce serait suffisant pour couvrir environ les trois quarts des adultes du pays. Si Moderna peut livrer des doses plus rapidement, ce calendrier pourrait s’accélérer.

L’administration Biden est à la recherche de tout moyen de renforcer la production, comme la résolution des obstacles dans la phase de «remplissage et finition» de la fabrication. Bien que cette étape d’écrous et boulons reçoive moins d’attention que le processus de fabrication du vaccin lui-même, elle est identifiée depuis des années comme une contrainte à la production.

Moderna a discuté du changement possible avec la Food and Drug Administration, mais n’a pas encore soumis de données de fabrication pour le soutenir, ont déclaré des personnes proches des discussions. Les régulateurs fédéraux pourraient être réceptifs à l’idée de plus de doses dans chaque flacon, mais ils pourraient rechigner à une augmentation de 50% et approuver plutôt un nombre plus modeste de doses supplémentaires.

La norme de l’industrie est depuis longtemps de 10 doses par flacon, et les régulateurs fédéraux peuvent craindre que trop de piqûres supplémentaires par des aiguilles du revêtement en caoutchouc du flacon et le temps nécessaire pour extraire plus de doses ne augmentent le risque de contamination du vaccin par des bactéries.

À un moment donné, trop de liquide peut provoquer la rupture d’un flacon. Moderna a testé ce qui se passe lorsqu’il ajoute des doses supplémentaires et a déterminé que la limite est de 15, selon des personnes familières avec les opérations de l’entreprise qui n’étaient pas autorisées à parler publiquement.

La proposition de Moderna pour l’augmentation de cinq doses a été rapportée plus tôt par CNBC.

Emballer plus de vaccin dans chaque flacon est l’une des nombreuses options que la Maison Blanche et les responsables de la santé explorent alors qu’ils tentent d’augmenter la production avant le printemps, alors que les responsables s’attendent à une nouvelle vague d’infections provenant de variantes émergentes du coronavirus . Certaines idées, telles que la combinaison de fractions de doses restantes dans des flacons, ont été proposées et rejetées.

Pfizer est incapable d’augmenter la quantité de vaccin dans ses flacons car sa fabrication est orientée vers une taille particulière de flacon qui ne peut contenir qu’environ six doses. Le flacon de Moderna est suffisamment grand pour contenir plus que les 10 doses actuellement autorisées, il pourrait donc en ajouter plus sans créer de nouvelle ligne de production.

Interrogé sur la proposition de Moderna, un porte-parole de la Maison Blanche a déclaré lundi que «toutes les options sont sur la table».

Prashant Yadav, qui étudie les chaînes d’approvisionnement des soins de santé au Center for Global Development à Washington, a déclaré que Moderna pourrait être en mesure de produire «relativement rapidement» plus de son vaccin s’il recevait le feu vert pour ajouter des doses à chaque flacon.

Mais il a dit que ce ne serait pas un changement instantané. «Je ne pense pas que Moderna ait un surplus», dit-il.

Le Dr Moncef Slaoui, qui a aidé à diriger le programme de développement de vaccins de l’administration Trump et qui est consultant auprès de l’administration Biden jusqu’à la semaine prochaine, a déclaré que d’autres grandes sociétés pharmaceutiques comme Merck ou GlaxoSmithKline pourraient être en mesure d’assumer une partie du fardeau du remplissage et du remplissage. étape d’arrivée.

«C’est un type d’activité de fabrication plus générique», a-t-il déclaré.

Le fabricant français de médicaments Sanofi a annoncé la semaine dernière qu’à partir de cet été, il contribuerait à produire plus de 100 millions de doses du vaccin Pfizer-BioNTech pour répondre à la demande en Europe. Les responsables de la société ont déclaré que Sanofi remplirait et emballerait des flacons dans une usine Sanofi à Francfort, près du siège allemand de BioNTech. BioNTech, le partenaire allemand de Pfizer, a conçu le vaccin.

Sharon LaFraniere et Noah Weiland. c.2021 The New York Times Company

