Solution rapide des énigmes du temple de l’eau – Zelda Tears of the Kingdom

quand nous dans La légende de Zelda : les larmes du royaume dans le Village des Zora rompre et le Quête avec Sidon pour conclure, nous arrivons enfin au Île d’eau bouillonnante au paradis.

Dans notre guide nous vous dirons comment vous rendre au mystérieux temple de l’eau, qui a tout pour plaire. Et si vous avez besoin d’aide pour temple de l’eau besoin par vous-même, cette solution ici pourrait vous être d’une grande aide.

Dans les lignes suivantes, nous expliquons étape par étape ce que vous devez faire dans le temple de l’eau pour atteindre votre objectif.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Procédure pas à pas du temple de l’eau

Tout d’abord, parlons-en avec toi Sidonsi nous le Pointe de l’île aux eaux pétillantes atteint. Après cela, nous activons le sanctuaire qui se trouve juste devant nos pieds.

Puis ça tourne pichet avec de l’eau euh, mais à l’heure actuelle ce mécanisme ne fonctionne pas encore. Alors que faire?

Temple de l’Eau : que devons-nous faire ?

Le problème est que la quantité d’eau ici n’est pas encore suffisante. C’est pourquoi nous devons quantité d’eau augmenter globalement. Nous devons le quatre lances ouvert pour permettre à suffisamment d’eau de s’accumuler. Les célibataires Vous pouvez voir Speier ici sur la carte.

Emplacements de tous les jets d’eau dans le temple de l’eau. © Nintendo/45secondes.fr.com

Temple de l’eau Speier 1

Cette lance est située dans sous-sol le complexe du temple, dans Zone U1. Nous pouvons simplement glisser vers la gauche et marcher jusqu’à l’entrée, mais celle-ci est bloquée par un mur de feu bloqué. Demandez à Sidon un bouclier d’eau et passer le mur de feu.

Demandez de l’aide à Sidon ! © Nintendo/45secondes.fr.com

A l’intérieur (à gauche derrière le mur de feu) vous pouvez Changer actionnerpour les désactiver (saut plus attaque).

Ici on en voit un Trou pour une balle. Le ballon est au fond de la salle. Nous devons obtenir l’orbe en le jetant sur le pointes en acier transporter avec le Ultra main. Saisissez-le d’abord d’un côté, puis de l’autre côté.

Alors nous avons besoin d’eux pierres flottantes. Faites en sorte que l’orbe colle à la pierre centrale du vol stationnaire (connectez-vous à Ultra-Hand). Et puis vous pouvez les tirer d’en haut. Met le Balle maintenant dans le trou pour activer la première lance. Mais pour cela, elle doit aller à un pierre flottante adhérersinon ça ne marchera pas.

La balle doit coller quoi qu’il arrive. © Nintendo/45secondes.fr.com

Et si vous le voulez, vous pouvez l’obtenir poitrine à la pierre flottante supérieure (il suffit de construire une échelle en pierres).

Le La roue à eau peut être activée, lorsque nous demandons brièvement à Sidon sa force. Alors nous pouvons nous unir avec notre arme jet d’eau te vire droit dessus engrenage faut tirer.

Temple de l’eau Speier 2

Continuons avec ça Gargouille 2 sur le côté gauche du temple. Vous pouvez simplement sauter les premières marches jusqu’à ce que vous arriviez à deux plates-formes.

Sur le 1. Plate-forme vous trouverez une grosse balle. Ce Balle mais doit passer au niveau supérieur suivant, que nous ne pouvons pas facilement atteindre.

Il y en a un tout au fond de la première plate-forme construction en pierreque nous avons daté boue libérer devoir. N’en utilisez qu’un gelée visqueuse et une flèche en bois. Vous pouvez trouver les gelées partout.

Puis la construction s’ouvre, le bulle d’eau tire vers le haut. La boule lumineuse jaune doit maintenant être transportée vers le haut comme sur un tapis roulant. Poser le Orbe avec l’Ultra Main au point de départ de distributeur de bulles d’eau et relâchez lorsqu’une bulle d’eau s’est formée.

Tenez le ballon ici. © Nintendo/45secondes.fr.com

La balle est maintenant levée et nous en prenons maintenant nous-mêmes une petite transport en haut. Maintenant, la balle doit encore aller dans le trou.

Pour cela nous devons grand mur de pierre (extrême droite) avec un flottant dalle en pierre connecter (fusionner avec Ultra Hand) de manière à ce que le mur de pierre reste debout. C’est comme ça que ça peut être l’eau de la piscine écouler.

Ce mur de pierre doit être fixé de façon permanente. © Nintendo/45secondes.fr.com

Maintenant, nous pouvons simplement pousser la balle dans le trou et le Chambre avec la roue à eau entrer. demande Sidon une fois de plus à son pouvoir et tirez!

Temple de l’eau Speier 3

Le troisième gargouille dans le temple de l’eau se trouve à droite, en haut. Mais d’abord, nous devons nous mettre à niveau. Retournez à Entrée principale. sur le marges (arcades) de l’entrée il y a une colline qui peut être utilisée pour cela. Alternativement, vous pouvez également utiliser la cascade en face flèche d’eau ouvrir.

Montez tout en haut puis sautez sur la plate-forme arrière. Utilisez le retourneur de tempsde sorte que bulle d’eau vole avec le lien.

Arrivés sur le quai, nous en voyons un gigantesque vis à côté d’une cascade et d’une bulle d’eau. couché dans le trou deux assiettes. Avec ces plaques, nous pouvons agrandir la roue à eau. Connectez-les simplement aux deux extrémités.

Une roue à eau légèrement plus grande. © Nintendo/45secondes.fr.com

Maintenant, notre roue à eau génère le nécessaire énergie pour le but. Il est transmis à la porte, mais interrompu à mi-chemin. Nous pouvons combler cette lacune avec un bulle d’eau fermer. Après cela, nous pouvons également ouvrir cette gargouille.

Un pont d’eau. © Nintendo/45secondes.fr.com

Temple de l’eau Speier 4

Le quatrième gargouille est le dernier et vous attend au sud-est de la carte. Tout d’abord, sautez sur la plate-forme et éliminez tous les ennemis.

Ici nous avons plusieurs plaques de vol stationnaire et une mur de pierre faire. Dans le Une pierre tourne au milieu sans cesse. Si nous ici boue retirer, on en voit un doré obélisques au centre de la pierre tournante. Nous devons activer cet obélisque. Mais comment? Tout simplement : avec l’arc.

Le ralenti est la solution. © Nintendo/45secondes.fr.com

Montez simplement au point le plus élevé de cette zone, sautez dans les airs, sortez votre arc et décoche une flèche (très importante) en l’air. C’est la seule façon dont il est créé effet de ralentidont vous avez besoin pour frapper l’obélisque.

Vous pouvez fondamentalement ignorer toutes les pierres et dalles ici. N’importe quel sol surélevé fera l’affaire, tant que vous pourrez vous y rendre.

Combat de boss dans le temple de l’eau

Une fois que vous avez activé les quatre gargouilles, vous pouvez maintenant passer au Combat de boss dans le temple de l’eau. Le patron a tout pour plaire, c’est pourquoi vous devez bien vous préparer.

le patron est Oktokos, le bourreau du Temple de l’Eau et comme tout boss, cette bête visqueuse a quelques points faibles.

Oktokos n’est pas si difficile, mais vous devez faire attention à certaines choses. © Nintendo/45secondes.fr.com

Conseils pour combattre les octocos

Ici vous lisez quelques conseils généraux contre les octocos :

Attention à sa boue noire qui sort de son Bouche comme un rayon laser tir.

tir. C’est tout aussi mortel Raz de marée de boue . Essayez de sauter haut dans les airs.

. Essayez de sauter haut dans les airs. Être attaque frontale peut être esquivé très facilement (gauche ou droite).

peut être esquivé très facilement (gauche ou droite). Utiliser ça parachute ascensionnel: en raison de la faible gravité ici, vous restez plus longtemps dans les airs

Il est également important que vous Sidon avec son Hydroélectricité protéger contre les attaques ennemies. Alors n’hésitez pas à demander de l’aide à Sidon. Cela rend vraiment facile de rivaliser avec Oktokos à la fin.

Une tige d’opale fait des merveilles ici. © Nintendo/45secondes.fr.com

Vous pouvez nettoyer la boue autour de lui avec n’importe quel attaques d’eau réduire. Par exemple, mon arme secrète est un bon choix : le tige d’opale. Attachez-en un opale sur un bâton et puis tu en as un bâton d’eauqui fait vraiment un excellent travail ici.

Une fois que vous avez nettoyé la boue du boss, vous passez ensuite au plus fort arme de mêléeque vous avez et donnez-lui une bonne quantité d’amadou. Inflige autant de dégâts que possible.

La deuxième étape d’Oktokos

Comme d’habitude dans les combats de boss, il y a aussi une deuxième étape ici, commençant au la moitié des points de vie commence. La bonne chose, cependant, est que la stratégie de base d’Oktokos ne change pas.

Cependant, cela change quantité de boue. Au moins ici, vous en avez vraiment besoin d’un tige d’opale, sinon vous pouvez à peine lutter contre la boue. Malheureusement, Sidon en a aussi un hauteur refroidir, quant à sa capacité. Et ça s’appelle un prince de Zora ? Inhabituel.

Plus de boue dans la 2e phase de combat. © Nintendo/45secondes.fr.com

Le problème est que les octokos sont maintenant à travers les nombreux boue saute. Il faut donc lui donner façon de couper. S’il alors aucun Faire plus d’immersion a, vous pouvez lui donner une autre friandise !

Félicitations, vous avez réussi à maîtriser le temple de l’eau ! Il y en a un en récompense conteneur de coeur.

Si vous avez plus Aider nécessaire et à un moment ou à un autre La légende de Zelda : les larmes du royaume coincé, vous pouvez notre solution complète sois utile. Des personnes de valeur attendent ici Trucs et astuces de jeu sur toi. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec le jeu !