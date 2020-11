Solution Assassin’s Creed Valhalla: toutes les décisions pouvant affecter le guide de l’intrigue

Dans Assassin’s Creed Valhalla il y a plusieurs moments qui peuvent influencer l’intrigue du jeu parfois plus et parfois moins. Souvent le conséquence juste à partir d’une nouvelle cinématique ou du fait qu’un personnage aime plus ou moins Eivor maintenant. Mais parfois les vôtres sont les décisions plus sérieux et ceux qui ne font pas attention non seulement ruinent les amitiés, mais perdent aussi des membres du clan.

Toutes les décisions et conséquences dans Assassin’s Creed Valhalla

Dans ce petit guide, nous vous raconterons tous les moments où vos décisions Influence sur l’intrigue et avoir certains détails dans le monde de Valhalla et à quelles conséquences vous devez vous attendre. Si vous ne savez pas lequel Effets Si vous avez vos réponses dans les conversations ou si vous êtes intéressé par ce qui se passe en cas de décision alternative, nous vous recommandons de sauvegarder le jeu au préalable et de recharger le statut de sauvegarde si nécessaire.

Tout Conséquences pour les pillards

Au cours de la campagne est-il possible que vous-même Eivor et le clan corbeau de nouveaux maraudeur relier. En fonction de la décision que vous prenez en tant qu’Eivor, il peut également arriver que les guerriers en question ne veuillent pas vous suivre. Vous trouverez ci-dessous tous les moments où une telle décision est prise.

Birna : Devriez-vous être La chanson de Soma accuser la mauvaise personne d’être un traître, Birna ne se joindra pas à vous ou au clan des corbeaux.

: Devriez-vous être accuser la mauvaise personne d’être un traître, Birna ne se joindra pas à vous ou au clan des corbeaux. Finnr : Vous devriez plus tard dans la campagne Oswald permettez-vous contre au mariage Rued pour se battre, cet acte a tellement impressionné Finnr qu’il est resté avec Oswald et lui a juré une fidélité éternelle. En conséquence, il ne vous rejoindra pas.

: Vous devriez plus tard dans la campagne permettez-vous contre au mariage pour se battre, cet acte a tellement impressionné Finnr qu’il est resté avec Oswald et lui a juré une fidélité éternelle. En conséquence, il ne vous rejoindra pas. Vili : Si Eivor décide de faire de Vili un Ealdorman, il ne rejoindra pas votre équipage.

: Si Eivor décide de faire de Vili un Ealdorman, il ne rejoindra pas votre équipage. Store: Rollo rejoindra toujours Eivor, quel que soit votre comportement.

Possibilités et conséquences par région

Mais pas seulement les pillards d’Assassin’s Creed Valhalla viennent d’Eivors Réponses dans les conversations influencés, selon la région dans laquelle vous vous trouvez, il existe de nombreuses décisions de plus en plus importantes qui peuvent être prises et qui, à juste titre, entraînent des conséquences différentes. Vous trouverez ci-dessous une liste de tous les emplacements et les décisions pertinentes que vous pouvez y prendre.

Rygjafylke : Si Eivor décide d’emporter les trésors de Styrbjorn avec elle avant de partir pour l’Angleterre, vous en recevrez un Frappe de Sigurd . Si vous obtenez trois coups, Sigurd vous quitte plus tard dans la partie.

: Si Eivor décide d’emporter les trésors de Styrbjorn avec elle avant de partir pour l’Angleterre, vous en recevrez un . Si vous obtenez trois coups, Sigurd vous quitte plus tard dans la partie. Grantaybrycgscir : Si Eivor choisit le mauvais traître, Birna ne rejoindra pas le clan des corbeaux et Soma est nettement plus cool qu’Eivor.

: Si Eivor choisit le mauvais traître, Birna ne rejoindra pas le clan des corbeaux et Soma est nettement plus cool qu’Eivor. Legracaesterscir : Épargné la vie de Leofrith et il vous en dira plus fanatique dire et comment vous pouvez les arrêter. Si vous le tuez, les fanatiques vous traqueront à partir de ce moment.

: Épargné la vie de et il vous en dira plus dire et comment vous pouvez les arrêter. Si vous le tuez, les fanatiques vous traqueront à partir de ce moment. Engla Est : Épargnez votre vie Rued et permis Oswald plus tard, le combattant, Finnr est tellement impressionné par le jeune homme qu’il reste avec lui et ne rejoint pas votre équipage.

: Épargnez votre vie et permis plus tard, le combattant, Finnr est tellement impressionné par le jeune homme qu’il reste avec lui et ne rejoint pas votre équipage. Oxenfordscir : Eivor perd le contrôle ici et se bat avec Sigurd et Basim , vous recevrez un Sigurd Strike. Si vous avez trois grèves, Sigurd vous quittera pendant la campagne.

: Eivor perd le contrôle ici et se bat avec Sigurd et , vous recevrez un Sigurd Strike. Si vous avez trois grèves, Sigurd vous quittera pendant la campagne. Scerobescire : Dire à Ubba la vérité sur son frère le satisfera. Mentez-lui et il apparaîtra dans votre colonie plus tard et de mauvaise humeur.

: Dire à Ubba la vérité sur son frère le satisfera. Mentez-lui et il apparaîtra dans votre colonie plus tard et de mauvaise humeur. Sudseaxe: Tous les alliés que vous avez rassemblés jusqu’à présent se rassembleront et vous assisteront dans la bataille à venir.

Essexe : Si vous accusez la mauvaise personne de traître pendant la quête dans cette région, cela entraînera Estrid être blessé.

: Si vous accusez la mauvaise personne de traître pendant la quête dans cette région, cela entraînera être blessé. Lincolnnescir: Le choix de L’évêque Herefrith car Ealdorman provoque la fin immédiate de la quête et la révélation de sa véritable identité beaucoup plus tard.

Lincolnnescir : Permettez-lui de faire ça Trygve brûle vif, Eivor perd la chance de choisir lui-même le nouvel Ealdorman. Tu choisis Vili à l’Ealdorman, il ne rejoindra plus votre équipage.

: Permettez-lui de faire ça brûle vif, Eivor perd la chance de choisir lui-même le nouvel Ealdorman. Tu choisis à l’Ealdorman, il ne rejoindra plus votre équipage. Eurvicscire: Vous pouvez décider si Faravid vivre ou mourir. Cette décision n’a pas de conséquences profondes.

