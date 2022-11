Solo : Une histoire de Star Wars pourrait avoir une suite

L’auteur du film dérivé »Solo : une histoire de Star Wars », Jon Kasdana déclaré qu’il serait intéressé à faire une suite si lucasfilm l’a approché pour lui proposer le projet. « Je pense que la raison de » Just 2 « est s’il y a une grande raison, et je serais certainement prêt à le faire s’il y en avait », a déclaré Kasdan dans une interview.

« Il y avait tellement de grands personnages que nous avons pu établir. Pour moi, je pense que l’argument le plus fort pour ‘Just 2’ est que le film était le voyage de alden ehrenreich avoir le rôle du personnage. Et à la fin, j’ai pensé qu’il l’avait vraiment fait, et il n’a pas eu le plaisir de l’habiter pour un seul film. Par conséquent, j’aimerais le revoir », a expliqué l’auteur.

Les commentaires de Kasdan à propos d’une suite « Solo » viennent après son père et co-scénariste Laurent Kasdan, manifestera également son intérêt à produire une suite. »Hablo mucho con Jon Kasdan y Ron Howard sobre lo que salió bien y lo que salió mal con la experiencia de ‘Solo' », dijo sobre un posible regreso a la franquicia Solo. « Estoy más interesado en hacer otra película, no una Serie télévisée ».

»Solo : A Star Wars Story » a été créée en mai 2018, avec Alden Ehrenreich dans le rôle d’une version plus jeune de Han Solo, un personnage joué par Harrison Ford dans la trilogie originale »Star Wars ». Le spin-off a connu une série de problèmes lors de sa production car il a eu le départ des réalisateurs Christopher Miller et Phil Lord après près de cinq mois d’enregistrement.

C’était plus tard quand Ron Howard il les a remplacés en tant que réalisateur, devant refaire environ 70% des scènes du film. Certains fans ont également contesté le casting d’Ehrenreich par Lucasfilm dans le rôle de Han Solo par rapport à d’autres choix préférés des fans, ce qui a incité la société à annoncer qu’elle ne lancerait pas de nouveaux acteurs pour ses personnages populaires à l’avenir.

Bien qu’il n’y ait toujours pas de mot sur une suite de »Solo », des rumeurs récentes ont indiqué que Lucasfilm développe une série dérivée pour Disney + centrée sur l’un des principaux personnages secondaires de »Star Wars », ainsi que une série mettant en vedette Emilia Clarke dans le rôle de Qi’ra, l’intérêt amoureux de Han Solo.