Solo Leveling Saison 2: Nous en savons plus sur la date de sortie et les détails de l’histoire ici

Cette série Anime a été générée par la Corée du Sud fière, maintenant, et nous avons un certain nombre de séries Anime. Cependant, nous pourrions envisager la Corée du Sud; c’est la collection de mangas Koren qui est au sud.

La publication de Chu Gong, basée sur Solo Leveling, révèle que la série s’aventure actuellement dans leur année et que la série a développé sa toute première fois, ce qui a été un succès.

Solo Leveling Saison 2 – Date de sortie

L’histoire incroyable de Solo Leveling a créé les gens attendent une saison de plus de la part du groupe de production. Les observateurs de la série se sont prolongés après le look de la saison 1 dans un intervalle de temps. Les fans ont apporté une aide exceptionnelle pour accueillir l’année. La première saison s’est terminée le 19 mars 2020 et il n’y a aucune déclaration sur la date de sortie de cette saison.

Solo Leveling Season 2- Parcelle

L’histoire de Solo Leveling tourne autour d’un homme nommé. Lors de la première année, nous avons constaté qu’il finissait enfin par ouvrir une porte et luttait contre des monstres et ensuite, avec tous les Jin Woo. Lors de la saison à venir, les fans remarqueront bientôt que le papa de Sung-Jin Woo a disparu.

Selon les sources, les fans savent qu’il est un degré du chasseur, un chasseur, un un. Nous observerons donc que les États-Unis ne refuseront pas une occasion de le saisir. Nous trouverons également la Chine et les USA. En cette saison, le supporter maintiendra un conflit impliquant Sung-Jin Woo et National hunter. Les fans et le public sont devenus satisfaits de l’information selon laquelle le Solo Leveling viendrait avec sa suite, mais alors quelque part; ils se mettaient en colère s’ils comprenaient que cela prendrait beaucoup de temps ou de temps pour se libérer.

L’histoire de nivellement en solo et les spoilers

Le spectacle commence avec un faible chasseur Jin-woo de cette position «E» qui est confiné dans un donjon. Lutte contre les bêtes, et il lutte pour maintenir son épée. Le groupe a l’intention de faire sortir une bombe transportant les monstres. S’ils les conquièrent, ils atteignent la porte du boss. Ils entrent dans un donjon mortel. Sur onze membres, cinq seulement reviennent. Jin-woo produit un sacrifice pour que les autres puissent s’échapper, prouvant qu’il devient plus fiable que les autres en termes de sacrifice.

Jin Woo se réveille et a permis d’augmenter ses notes en jouant à un jeu. Jin-woo trouve ses super pouvoirs au fur et à mesure que la série progresse. L’équipe de classement «S» se dirige vers l’île de Reju où résident toutes les fourmis. Cependant, Jin-woo décide de rester derrière. Depuis que les membres arrivent sur l’île, ils conquièrent les rongeurs mais un boss semble l’un des rongeurs. Ils ne pouvaient pas le vaincre. Cela peut être le moment où Jin-woo apparaît et sauve la situation.

Solo Leveling 2: Détails supplémentaires

Pour le moment, il n’y a pas de bandes-annonces ou de teasers pour Solo Leveling 2. Tout s’est fermé. Nous pensons que les fabricants nous fourniront la date de lancement en plus de la bande-annonce et du teaser.

stream mon haru fancam yall 😔 pic.twitter.com/YZFaArwXmz – jenny 🌱 SOLO LEVELING SAISON 2 (@spollux_) 1 août 2020

Nous espérons avoir un aperçu du monde de Jung-Woo! Restez à l’écoute pour en savoir plus!

