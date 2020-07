Solo Leveling Saison 2: Date de sortie, distribution, intrigue et toutes les dernières mises à jour de la série !!

Le nivellement en solo est un jeu. Il s’agit d’une adaptation d’anime sur un livre en ligne coréen. Chu-Gong l’a écrit. Solo Leveling appartient au genre que nous aimons tous en permanence, et c’est le genre fantastique et action.

Pourquoi ce retard. Laissez-nous recueillir plus d’informations sur ce problème. Cependant, avant de nous aventurer plus loin, laissez-nous également avoir quelques points qui nous aideront à des endroits particuliers et un bref récapitulatif de la première année. Le monde se révèle être connecté à des monstres, des hommes méchants et des créatures de toutes sortes. Si vous êtes coincé dans un endroit comme celui-ci ou dans une situation similaire à 18 ans, que devez-vous faire maintenant? Eh bien, voici l’histoire. Un portail est qu’il relie les humains à ces animaux bizarres, et cela vient. Donc, ce que quelques personnes ont fait, c’est qu’elles ont maîtrisé des techniques et certaines capacités à l’aide desquelles elles peuvent toutes se protéger. Alors un jour, les chasseurs se découvrent ainsi pris au piège des ennuis et d’une cage féroce lorsqu’un dragon leur fait face. Sung Jin Woo est celui qui a terminé tous les tests en vie. Après un certain temps, il se transforme en joueur. Dans la saison 2, il pourrait être révélé comme Sung Jin-Woo entrant dans la porte. Pour combattre en cours, cela pourrait également montrer quelques indices. Et des ennuis et si petits comme ça. Cette année, la première saison s’est terminée le 9 mars.

Solo Leveling Saison 2 Cast

L’attrait de la personnalité Sung-jin reviendra pour nous donner quelques excitants et tout le tour énergisant de la série. Différents personnages tels que Proceed Joon hee et Jo Byng gu reviendront.

Solo Leveling Saison 2 La bande-annonce

Pour le composant remorque, c’est d’ailleurs quelque chose que les fabricants n’ont pas déchargé; de toute façon, cela pourrait être une conséquence de la pandémie, ils ne peuvent pas continuer le travail, et de même, toute la question est close. Le casting de l’arrangement est vraiment vague pour le savoir. Cependant, le caractère principal de l’accord se déroulera sans aucun doute comme par le passé.

