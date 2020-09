Solo Leveling Saison 2: Date de sortie, distribution, intrigue et plus de mises à jour pour vous !!!

Cinq chapitres de Solo Leveling Season 2 étaient à l’extérieur. Chaque chapitre était axé sur l’histoire et le cœur tendre. Cependant, la fin du cliffhanger a rendu les fans plus intéressés par ce qui se passera après cela.

Donc, après un chapitre fantastique avec de bons rires et un bon scénario, voici ce que nous savons jusqu’à présent sur le chapitre 117, par exemple, la date de sortie, les spoilers, et plus encore.

Date de sortie de Solo Leveling Saison 2

Le chapitre 117 sera lancé le 2 septembre 2020. Une nouvelle branche sera publiée tous les mercredis s’il n’y a pas de retard dans le programme.

L’heure de sortie prévue du chapitre 117 est à minuit (heure normale de Corée). La version traduite en anglais ne sera accessible que quelques heures après la mise en ligne de la version originale.

Terrain de nivellement solo de la saison 2

Au chapitre 116, nous avons vu Jeong Ye-rim répondre à la question posée par Park, dans laquelle elle déclarait que le chasseur Sung Jin-woo pouvait entrer dans la difficile porte de rang A. La discussion impliquant Jung Yoo, Park Jong et Hyung-Ming se poursuit dans laquelle ils discutent de l’augmentation de leur sécurité pour opérer avec Jin-woo. Mais ils n’ont découvert aucune information sur Jin-woo.

Ils choisissent donc de rendre visite à Jin-woo pour régler les problèmes afin qu’il puisse les aider, et obéissent également à ne pas utiliser un appel téléphonique pour gérer le problème. Pendant ce temps, Jin-woo est occupé à parler à Yoo Jin des guildes et décide de l’appeler Guilde «AHJIN». Jin a dit de localiser un autre membre fondateur puisque le titre avait été déterminé.

Yoo Jin voulait savoir ce qui s’était passé avec le chasseur Cha Hae-in. Jin-woo n’est en aucun cas intéressé à travailler avec Chae Hae. De manière inattendue, quand quelqu’un frappe, il a regardé et a découvert quelqu’un le saluant et se présente comme Park Jong-soo, maître de guilde de la guilde de nuit. Jin-woo souhaitait une entreprise 50-50, mais après avoir reçu un téléphone urgent, il fait un échange d’ombre pour y arriver à temps.

