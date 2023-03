Solo Leveling – La bande-annonce montre pour la première fois des scènes d’anime hype

nivellement en solo est l’un des plus attendus Nouveautés animées en 2023. Maintenant, les responsables ont révélé quand l’anime apparaîtra à la télévision japonaise et une première bande-annonce Matériel vidéo sorti directement de l’anime.

Quand commence le Solo Leveling ? L’adaptation animée sera dans le Hiver 2023/2024 commencer.

Nouvelles scènes de leveling en solo dans la bande-annonce

Dans une nouvelle vidéo, il y a aussi du matériel vidéo pour la première fois directement de l’anime voir. Au centre de l’action se trouve Jinwoo Sung, qui défis sanguinaires faut demander. Certaines de ses difficultés peuvent déjà être vues dans la bande-annonce.

Afficher le contenu de YouTube Cliquez ici pour voir le contenu de YouTube.

En savoir plus dans la politique de confidentialité de YouTube. Toujours afficher le contenu de YouTube

La chaîne de télévision japonaise a aussi ça visuel clé publié dans l’anime. Dans celui-ci, le protagoniste peut être vu avec des cheveux plus courts, comme lui dans un socle en pierre mensonges. Le sang semble couler sous lui, se répandant dans la pièce comme des veines.

Afficher le contenu de Twitter Cliquez ici pour voir le contenu de Twitter.

En savoir plus dans le Protection des données de Twitter. Toujours afficher le contenu de Twitter

Qu’est-ce que le leveling solo pour un anime ?

Pourquoi est-ce? Jin Woo Sung est en fait un chasseur faible et de rang inférieur choisi par le système. En tant que seul joueur, il lui est possible encore plus de force que de gagner au-delà des limites établies. Cela développe la Chasseur initialement faible à l’un des meilleurs.

Avant sa chance, Jinwoo Sung ressemblait à une linotte timide : il avait cheveux longs et portait des vêtements confortables. Ascensionné, il est musclé, arbore une coiffure moderne et a yeux violets brillantsquand il active ses pouvoirs.

« Solo Leveling » est réalisé par le même studio d’animation que Art de l’épée en ligne. L’implémentation de l’anime est créée en studio Photos A-1 et est de aniplex produit.

L’anime sera disponible sur le fournisseur de streaming peu de temps après sa diffusion à la télévision japonaise Rouleau croustillant à voir, donc aussi l’hiver prochain. Ce sera probablement dans la voix off originale avec sous-titres allemands fonctionner en diffusion simultanée.

Dirigé par Shunsuke Nakashige led (« Dortoir de la mère de la déesse »), alors que Noboru Kimura (« Gangsta ») est en charge du scénario. Tomoko Sudō (« Alice in Borderland ») s’occupe de la conception des personnages, Hiroyuki Sawano (« Attack on Titan ») à la musique.