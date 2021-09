Solo Leveling Chapitre 168 – Arrivée de l’armée de la bête démoniaque !

Dans Solo Leveling Saison 2, chapitre 168, Sung Jinwoo rencontre son père pour la dernière fois avant l’arrivée de l’armée de la bête démoniaque. Il jure que les dirigeants seront tenus responsables de la mort de son père. Depuis la chute de King of Beast, Monarch of Frost et Monarch of Plague dans Solo Leveling Saison 2, l’ère de la bête démoniaque a commencé.

Les chasseurs se rencontrent après une lutte intense et assistent à l’arrivée des bêtes démoniaques dans le dernier chapitre de la saison 2 de Solo Leveling, alors qu’ils se préparent à frapper. Ils sont pris de court lorsqu’ils entendent une voix leur ordonner de s’arrêter.

Niveau solo chapitre 167. Je n’ai rien à dire. Vous pouvez le comprendre en les voyant lui-même. CASSANT L’ESPRIT. Le Hype est réel 😭😭🔥🔥. La façon dont chaque partie de l’histoire élève Sung Jin-woo est agréable. #SoloLeveling167 #manhwatwt #manhwa pic.twitter.com/rPjN5ENx8z – (CW : MHA) (@Itachi070105) 15 septembre 2021

Le président demande pourquoi Sung Jinwoo les empêche de se battre. Puisqu’ils affrontent la bête démoniaque sans attaquer, les chasseurs sont perplexes quant à ce qui se passe. Sung Jinwoo fait un pas en avant et s’approche du commandant des bêtes démoniaques, les mains fourrées dans ses poches.

Les bêtes démoniaques restantes flottent dans les airs, attendant les ordres de leur chef. Les deux regards croisés et le commandant des bêtes démoniaques parlèrent au Grand-Maréchal Bellion. Après avoir entendu que S-Rank Sung Jinwoo est un homme respecté, Bellion tombe à genoux devant Sung Jinwoo, exprimant sa révérence. L’armée de la bête démoniaque tombe également à genoux.

Solo Leveling Chapitre 168 Date de sortie confirmée ?

Le jeudi 23 septembre 2021, le chapitre 168 de la saison 2 de Solo-Leveling sortira. Gardez à l’esprit que la dernière partie de la saison 2 de Solo Leveling sortira jeudi. Le général Beru et le grand maréchal Bellion se sont battus pour la première place dans l’armée de Sung Jinwoo, tandis qu’un nouveau chasseur arrivait à l’aéroport ; tout sera révélé dans le prochain chapitre. Nous ne pouvons pas accéder au site officiel de la saison 2 de Solo Leveling.

Où lire Solo Leveling 168 ?

Solo Leveling est un Webtoon coréen qui est à l’origine présenté sur Kakaopage. Comme il s’agit de la version originale, il est en coréen. La version anglaise sort un peu plus tard en fonction des vitesses de traduction et du contenu du chapitre.

C’est tout pour aujourd’hui sur Solo Leveling Chapitre 168 mes camarades. Le prochain chapitre sera tout simplement incroyable car il impliquera des illustrations à couper le souffle, des séquences d’action survoltées et des rebondissements incroyables dans l’intrigue. Je pense qu’il est prudent de dire que les fans doivent s’attendre à l’inattendu dans les chapitres à venir.

