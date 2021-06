Solo Leveling Chapitre 157 Retardé ? – Date de sortie et mises à jour !

Si vous recherchez tout ce qui concerne le chapitre 157 de Solo Leveling, ne cherchez pas plus loin, vous êtes au bon endroit. Solo Leveling a attiré beaucoup d’attention actuellement en raison de son embarquement dans une nouvelle arche qui se concentrera principalement sur Jin-Woo tuant tous les monarques indignes qui sont venus le tuer. Mais soyez averti, Solo Leveling n’est pas toujours une fin heureuse. Une énorme tournure est attendue dans les prochains chapitres et les fans sont ravis de savoir de quoi il s’agit.

Solo Leveling Chapitre 157 Date de sortie confirmée ?

Le chapitre 157 de Solo Leveling devrait sortir le 7 juillet 2021. En supposant qu’il n’y ait pas de retard cette fois, Solo Leveling devrait sortir son dernier chapitre la semaine prochaine sans tracas. Habituellement, lorsqu’il y a un retard important dans la séquence de dates de sortie, les éditeurs s’assurent de revenir sur la bonne voie le plus rapidement possible. Et avec l’intrigue qui devient extrêmement intense, il n’y aura pas de retard possible la semaine prochaine.

Niveau solo 157 Retardé ?

Solo Leveling a subi un retard de 2 semaines à l’improviste. Auparavant, le chapitre 156 devait sortir le 17 juin, mais il a pris du retard et devait sortir le 24 juin 2021. De plus, la sortie du chapitre a été retardée d’une autre semaine. Maintenant, les fans craignent que le prochain chapitre ne soit également retardé. Mais ne vous inquiétez pas, nous nous assurerons de vous mettre à jour si un retard soudain entre en jeu. Pour en savoir plus sur les retards, assurez-vous de rester à jour sur 45Secondes.fr.

Précédemment dans le chapitre 156 –

Au chapitre 156, nous voyons un chasseur de rang B au milieu de l’agitation dans les rues où les membres de la guilde sont stationnés et la ville est en train d’être évacuée. Soudain, une énorme personne ressemblant à une bête apparaît et dévore le chasseur de rang B qui lui demandait de s’excuser de l’avoir heurté. Une énorme explosion s’ensuit qui anéantit tous les chasseurs à proximité.

Le président essaie de contacter Jin-Woo mais comme il est en voyage romantique, il n’est pas joignable. Pendant ce temps, le chasseur allemand et Thomas vont rendre visite à la personne ressemblant à une bête qui s’avère être le monarque de la bête. Une fois que Jin-Woo a appris la nouvelle, il est choqué car il n’a obtenu aucune information de ses ombres.

Il demande rapidement au président de voir s’ils peuvent trouver si la Bête a une ombre. Cela servirait de méthode pour savoir s’il est réellement le monarque de la bête. Sans avoir de temps libre, Thomas s’avance et affronte le Beast Monarch. Le chapitre se termine.

Quelles sont les spéculations et les possibilités pour le chapitre 157 de mise à niveau en solo?

Le prochain chapitre mettra en vedette Jin-Woo dans une course contre la montre pour retourner à Séoul et aider ses camarades car ils n’ont aucune expérience passée contre des créatures divines. Et surtout, ils sont là pour tuer Jin-Woo qui n’est autre que le Shadow Monarch. Ainsi, on peut appeler cela la « bataille des monarques » comme dans les temps anciens.

Dans Solo Leveling 157, Thomas Andre fera tout son possible pour lutter contre le beat Monarch qui a une force énorme et des capacités surnaturelles qui dépassent les capacités de Thomas. Mais voyons si un peu de Cerveau peut aider Thomas à gagner cette bataille ou au moins l’aider à se maintenir en vie jusqu’à l’arrivée de Jin-Woo.

Où lire Solo Leveling 157 ?

Solo Leveling est un Webtoon coréen qui est à l’origine présenté sur Kakaopage. Comme c’est la version originale, il vient en coréen. La version anglaise sort un peu plus tard en fonction des vitesses de traduction et du contenu du chapitre.

C’est tout pour aujourd’hui sur Solo Leveling Chapitre 157 mes camarades. Le prochain chapitre sera tout simplement incroyable car il impliquera des illustrations à couper le souffle, des séquences d’action survoltées et des rebondissements incroyables dans l’intrigue. Je pense qu’il est prudent de dire que les fans doivent s’attendre à l’inattendu dans les chapitres à venir.