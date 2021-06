Solo Leveling Chapitre 156- Début de la tempête ! Date de sortie, spoilers et plus

Le chapitre 156 de Solo Leveling a laissé tout le monde s’inquiéter de la façon dont le chant Jin Woo combattra les ennemis qui s’approchent de l’autre côté de la porte. Le protagoniste, Sung Jin Woo, semble vraiment inquiet et impuissant face à l’air tendu qui l’entoure. Les médias et les citoyens du monde entier parlent des portes. A ce moment, Sung Jin trouve un contact enregistré en tant qu’ami, ce n’est autre que Cha Hae In. Elle était auparavant venue pour sauver de l’incident de la statue.

Le calme avant la tempête/Date Solo Leveling Vol.2 Chapitre 155 pic.twitter.com/KfZQk5G2wn – Ormond Sacker (@HMSamante) 9 juin 2021

Tous les deux, sans le savoir, ont des sentiments l’un pour l’autre. Alors qu’ils profitaient tous les deux de la compagnie l’un de l’autre avant que les portes ne s’ouvrent à nouveau. Cha Hae In a été un peu soulagée depuis le jour où elle est entrée dans l’association des chasseurs pour deux ans. Sung Jin lui montra la partie amusement où les portes s’étaient ouvertes et il avait perdu son père et les deux s’étaient bien amusés. Le chapitre précédent parle du calme avant l’arrivée de la tempête.

Solo Leveling Chapitre 156 Date de sortie

Aucun retard n’a été signalé, donc le chapitre 156 de Solo Leveling sortira le 17 juin 2021. Cependant, s’il y a un changement, il sera reflété ici. Le prochain chapitre se concentrera sur les moments graves où les chasseurs affronteront les monarques et feront de leur mieux pour survivre.

Vous pouvez également lire : Solo Leveling Anime Adaptation : date de sortie, spoilers, sortira-t-il en 2022 ?

Où lire le chapitre 156 de Solo Leveling ?

Solo Leveling est officiellement disponible en coréen dans Kakaopage. Cependant, les traductions anglaises du webtoon sont publiées peu de temps après le chapitre coréen.

C’est tout sur Solo Leveling chapitre 156. Si vous voulez plus de mises à jour, restez à l’écoute de 45Secondes.fr.