Solo Leveling Chapitre 152 Date de sortie, attentes et où lire?

Solo Leveling nous a toute notre attention avec l’action qui se déroule dans chaque chapitre alternatif avec la tension à laquelle tous les chasseurs sont confrontés. Comme prévu, le monarque du gel ne pouvait pas faire grand-chose à Sung Jin-Woo et a félicité qu’il ait le pouvoir de 100 soldats.

Frost monarque en reconnaissant ses pouvoirs a décidé de reculer. Pour se sauver, il décida de se concentrer sur le président. Avant de partir, il se moque de lui pour avoir fait partie de l’armée de l’ombre. De l’autre côté, le président, Go Gun Hee est gravement blessé et peut à peine survivre. Sung Jin a essayé de le sauver mais il a nié que sa blessure ne guérisse pas et il a atteint sa limite.

Go Gun Hee place tout son espoir sur Sung Jin-Woo, Il lui demande que lorsque le moment est venu pour lui de choisir, il lui demande de se tenir aux côtés de l’humanité. La mort du président a créé le chaos. Sung Jin Woo et l’assistant du président sont peinés de voir sa disparition. Il jure sa vie de se venger et de protéger l’humanité.

il appelle à une conférence de presse. Il leur demande de prendre en charge quiconque peut protéger les civils et au cas où ils n’auraient personne. Ils devraient l’approcher par l’intermédiaire de l’Association des chasseurs coréens.

Vous pouvez également lire: Liste des mangas que vous devez lire si vous avez aimé Solo Leveling

Chapitre 152: Solo Leveling

Dans le chapitre 152 de Solo Leveling, nous verrons que Sung Jin-Woo sera confronté à plus de problèmes. Il doit être bien préparé avec son armée avant que la guerre n’éclate. Espérons qu’il y aura plus d’actions dans les prochains chapitres.

Solo Leveling Chapitre 152 Date de sortie

Solo Leveling Chapitre 152 sortira à la date de sortie du Solo Leveling Chapitre 152 le 19 mai 2021. S’il y a un retard dû à une pandémie ou à d’autres raisons, le changement sera mis à jour. Il n’y a pas eu beaucoup de retard dans la sortie des chapitres Solo Leveling. Mais croisons les doigts pour ses prochains chapitres.

Heyyoooo merde sur le point de tomber. Il est sur le point de devenir réel, Solo Leveling le faisant passer au-delà de 100 au chapitre 151 et dans les prochains chapitres. Cela va être un sacré tour. # SoloLeveling151 #SoloLeveling pic.twitter.com/VDFhMzmcja – Ging-anime (@ kingginger95) 13 mai 2021

Où lire le chapitre 152 de Solo Leveling?

Solo Leveling est officiellement disponible en coréen à Kakaopage. De plus, les traductions anglaises sont disponibles peu de temps après la version coréenne.

À propos du nivellement en solo

Solo Leveling parle d’un chasseur qui suivait aveuglément les donjons pour subvenir aux besoins de base de sa famille. Le manhwa parle du voyage de Sung Jin-Woo, de rien à un puissant chasseur. Avec le chaos actuel, il est chargé de protéger les meilleurs chasseurs ainsi que les citoyens. Son objectif est de venger la mort de Go Gun Hee.

L’article sera mis à jour avec les derniers scans et spoilers jusque-là Restez à l’écoute.