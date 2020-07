Solo 2 n’est pas prévu pour le moment, déclare le réalisateur Ron Howard

Peu Guerres des étoiles les fans avaient de grands espoirs pour Solo: une histoire de Star Wars lorsque le projet a été annoncé pour la première fois. Mais malgré le fait de ne pas gagner autant d’argent au box-office que les autres offres de la franchise, Solo est devenu une sorte de succès auprès des fans. Dans une interview avec Andy Cohen pour sa chaîne SiriusXM Radio Andy, Howard a révélé qu’il n’y avait actuellement aucun plan Solo 2 se passer.

“Eh bien, il n’y a pas de suite prévue maintenant et c’est incroyable de faire partie d’un film Star Wars qui semble être une sorte de hit underground, ce qui n’est pas ce à quoi vous vous attendiez, mais cela a été un voyage étrange et étrange pour ce film . “

Dirigé par Ron Howard d’après un scénario de Lawrence et Jon Kasdan, Solo: une histoire de Star Wars emmène les spectateurs dans un voyage à travers une galaxie lointaine, très lointaine pour assister aux débuts du contrebandier spatial Han Solo. Avec un casting vedette composé d’Alden Ehrenreich, Donald Glover, Joonas Suotamo, Emilia Clarke, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge, Michael K. Williams et Woody Harrelson, le film était une première tentative de Disney pour diversifier leur Guerres des étoiles programmation pour inclure des personnages et des événements complètement séparés du clan Skywalker.

Initialement prévu pour être réalisé par Chris Miller et Phil Lord, le duo est parti Solo: une histoire de Star Wars avant même que la photographie principale ne soit terminée, et Howard fut plutôt amené à mener le projet à son terme.

Récemment, il y a eu des rumeurs d’une série dérivée Disney + issue de Solo: une histoire de Star Wars, avec Alden Ehrenreich, qui a joué le rôle de Han Solo dans le film, taquinant qu’il avait “entendu tellement de trucs, mais rien de concret”, tandis que Lando Calrissian de Donald Glover aurait également obtenu sa propre série. Même si les commentaires d’Howard donnent l’impression que les personnages ne se rencontreront pas de sitôt sur grand écran, Disney pourrait très probablement avoir d’autres projets prévus pour Han et Lando dont Howard n’est pas au courant.

Le cinéaste a également évoqué une rumeur de longue date selon laquelle on lui avait une fois offert la possibilité de diriger La menace fantôme.

“Ce n’était pas aussi clair et concret et il n’y avait pas de scénario, mais c’était une sorte de conversation informelle où je mélangeais quelque chose au Skywalker Ranch et [George Lucas] dit: «Tu sais, je pense que la technologie a presque atteint le point où je peux faire les trois prochains, voudriez-vous en faire un? J’aimerais avoir Steven [Spielberg], peut-être Bob Zemeckis. En fin de compte, j’ai dit la même chose à George que je pense que Bob Z. et Steven ont dit, à savoir: «Tu devrais faire ça toi-même, George. Et c’est finalement ce qu’il a fait. Je ne veux pas en faire trop mais j’étais flatté qu’il y ait pensé mais, à ce moment-là, il s’agissait juste de lancer Imagine Entertainment et vraiment impliqué dans ce que je faisais avec Brian Grazer, ce que nous continuons à faire avec le compagnie.”

