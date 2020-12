Soleil, repéré: notre étoile mouchetée brille au-dessus de New York (photo)

Un soleil moucheté brille sur New York sur une magnifique photo de l’observateur du ciel.

L’astronome amateur Alexander Krivenyshev, président de WorldTimeZone.com, a photographié le soleil au-dessus de la Grosse Pomme samedi matin (28 novembre). Une image en gros plan qu’il a capturée montre clairement un grand tache solaire connu sous le nom de AR2786 et son petit cousin, AR2785.

Krivenyshev a pris les photos à l’aide d’un appareil photo Canon EOS7D, avec un filtre solaire attaché pour le gros plan. Mise en garde: N’essayez pas de prendre de telles photos à moins que vous n’ayez également un filtre solaire. En regardant directement le soleil , à l’œil nu ou à l’aide d’instruments tels que des caméras ou des télescopes, peuvent provoquer des lésions oculaires graves et permanentes, y compris la cécité.

En relation: Comment observer le soleil en toute sécurité (infographie)

AR2786 et AR2785 tourné en vue peu de temps avant Thanksgiving . AR2786 est plusieurs fois plus large que la Terre.

Les taches solaires sont des taches sombres temporaires qui sont nettement plus froides que le reste de la surface solaire – environ 6 500 degrés Fahrenheit (3600 degrés Celsius), comparativement à 10 000 degrés F (5500 C).

Les taches solaires se produisent là où les champs magnétiques solaires sont particulièrement forts, et elles servent de rampes de lancement pour les éruptions et les éruptions de plasma superhot connu sous le nom de éjections de masse coronale . Pendant des siècles, les scientifiques ont compté les taches solaires comme moyen de mesurer l’activité solaire.

Cette activité croît et décroît sur un cycle de 11 ans. Le dernier, le cycle solaire 25, a commencé en décembre 2019 et devrait être assez calme, comme l’était le cycle solaire 24. Mais le soleil joue maintenant, au moins un peu: Dimanche (29 novembre), notre star a tiré sa torche la plus puissante dans plus de trois ans.