Soleil de la Terre : faits sur l’âge, la taille et l’histoire du soleil

Le soleil se trouve au cœur du système solaire, où il est de loin le plus gros objet. Il détient 99,8 % de la masse du système solaire et mesure environ 109 fois le diamètre de la Terre – environ un million de Terres pourraient tenir à l’intérieur du soleil.

La surface du soleil est d’environ 10 000 degrés Fahrenheit (5 500 degrés Celsius), tandis que les températures dans le noyau atteignent plus de 27 millions F (15 millions C), entraînées par des réactions nucléaires. Il faudrait faire exploser 100 milliards de tonnes de dynamite chaque seconde pour égaler l’énergie produite par le soleil, selon la NASA.

Le soleil est l’une des plus de 100 milliards d’étoiles de la Voie lactée. Il orbite à environ 25 000 années-lumière du noyau galactique, accomplissant une révolution tous les 250 millions d’années environ. Le soleil est relativement jeune, faisant partie d’une génération d’étoiles connue sous le nom de Population I, qui sont relativement riches en éléments plus lourds que l’hélium. Une génération d’étoiles plus ancienne est appelée Population II, et une génération antérieure de Population III a peut-être existé, bien qu’aucun membre de cette génération ne soit encore connu.

Comment le soleil s’est formé

Le soleil est né il y a environ 4,6 milliards d’années. De nombreux scientifiques pensent que le soleil et le reste du système solaire se sont formés à partir d’un nuage géant en rotation de gaz et de poussière connu sous le nom de nébuleuse solaire. Lorsque la nébuleuse s’est effondrée à cause de sa gravité, elle a tourné plus vite et s’est aplatie en un disque. La plupart des matériaux ont été tirés vers le centre pour former le soleil.

Le soleil a suffisamment de combustible nucléaire pour rester comme il l’est maintenant pendant encore 5 milliards d’années. Après cela, il gonflera pour devenir une géante rouge. Finalement, il perdra ses couches externes et le noyau restant s’effondrera pour devenir une naine blanche. Lentement, la naine blanche s’effacera et entrera dans sa phase finale en tant qu’objet théorique sombre et froid, parfois connu sous le nom de naine noire.

Schéma montrant le soleil au centre de notre système solaire (pas à l’échelle). (Crédit image : NASA/JPL-Caltech)

Structure interne et atmosphère du soleil

Le soleil et l’atmosphère du soleil sont divisés en plusieurs zones et couches. L’intérieur solaire, de l’intérieur vers l’extérieur, est constitué du noyau, de la zone radiative et de la zone convective. L’atmosphère solaire au-dessus se compose de la photosphère, de la chromosphère, d’une région de transition et de la couronne. Au-delà se trouve le vent solaire, une sortie de gaz de la couronne.

Le noyau s’étend du centre du soleil jusqu’à environ un quart de sa surface. Bien qu’il ne représente qu’environ 2 % du volume du soleil, il est près de 15 fois la densité du plomb et détient près de la moitié de la masse du soleil. Vient ensuite la zone radiative, qui s’étend du noyau jusqu’à 70 % de la surface du soleil, représentant 32 % du volume du soleil et 48 % de sa masse. La lumière du noyau est dispersée dans cette zone, de sorte qu’un seul photon peut souvent mettre un million d’années à traverser.

La zone de convection atteint jusqu’à la surface du soleil et représente 66% du volume du soleil mais seulement un peu plus de 2% de sa masse. Les « cellules de convection » du gaz dominent cette zone. Il existe deux principaux types de cellules à convection solaire : les cellules de granulation d’environ 600 miles (1 000 kilomètres) de large et les cellules de supergranulation d’environ 20 000 miles (30 000 km) de diamètre.

La photosphère est la couche la plus basse de l’atmosphère du soleil et émet la lumière que nous voyons. Son épaisseur est d’environ 300 miles (500 km), bien que la majeure partie de la lumière provienne de son tiers le plus bas. Les températures dans la photosphère vont de 11 000 F (6 125 C) en bas à 7 460 F (4 125 C) en haut. Vient ensuite la chromosphère, qui est plus chaude, jusqu’à 35 500 F (19 725 C), et est apparemment entièrement composée de structures épineuses connues sous le nom de spicules, généralement d’environ 600 milles (1 000 km) de diamètre et jusqu’à 6 000 milles (10 000 km) de hauteur. .

Après cela se trouve la région de transition de quelques centaines à quelques milliers de kilomètres d’épaisseur, qui est chauffée par la couronne au-dessus d’elle et diffuse la majeure partie de sa lumière sous forme de rayons ultraviolets. Au sommet se trouve la couronne super chaude, constituée de structures telles que des boucles et des flux de gaz ionisé. La couronne varie généralement de 900 000 F (500 000 C) à 10,8 millions F (6 millions C) et peut même atteindre des dizaines de millions de degrés lorsqu’une éruption solaire se produit. La matière de la couronne est emportée par le vent solaire.

Le champ magnétique du soleil

Le champ magnétique du soleil n’est généralement qu’environ deux fois plus fort que le champ magnétique de la Terre. Cependant, il devient très concentré dans de petites zones, atteignant jusqu’à 3 000 fois plus fort que d’habitude. Ces plis et torsions du champ magnétique se développent parce que le soleil tourne plus rapidement à l’équateur qu’à des latitudes plus élevées et parce que les parties internes du soleil tournent plus rapidement que la surface.

Ces distorsions créent des caractéristiques allant des taches solaires aux éruptions spectaculaires connues sous le nom d’éruptions et d’éjections de masse coronale. Les éruptions cutanées sont les éruptions les plus violentes du système solaire, tandis que les éjections de masse coronale sont moins violentes mais impliquent des quantités extraordinaires de matière – une seule éjection peut projeter environ 20 milliards de tonnes (18 milliards de tonnes métriques) de matière dans l’espace.

Composition chimique du soleil

Comme la plupart des autres étoiles, le soleil est composé principalement d’hydrogène, suivi d’hélium. Presque toute la matière restante se compose de sept autres éléments : l’oxygène, le carbone, le néon, l’azote, le magnésium, le fer et le silicium. Pour chaque million d’atomes d’hydrogène dans le soleil, il y a 98 000 d’hélium, 850 d’oxygène, 360 de carbone, 120 de néon, 110 d’azote, 40 de magnésium, 35 de fer et 35 de silicium. Pourtant, l’hydrogène est le plus léger de tous les éléments, il ne représente donc qu’environ 72% de la masse du soleil, tandis que l’hélium en représente environ 26%.

Découvrez comment les éruptions solaires, les tempêtes solaires et les énormes éruptions solaires fonctionnent dans cette infographie SPACE.com. Voir l’infographie complète de la tempête solaire ici. (Crédit image : Karl Tate/SPACE.com)

Taches solaires et cycles solaires

Les taches solaires sont des caractéristiques relativement froides et sombres à la surface du soleil qui sont souvent à peu près circulaires. Ils émergent là où des faisceaux denses de lignes de champ magnétique provenant de l’intérieur du soleil traversent la surface.

Le nombre de taches solaires varie en fonction de l’activité magnétique solaire – le changement de ce nombre, d’un minimum de zéro à un maximum d’environ 250 taches solaires ou amas de taches solaires, puis de nouveau à un minimum, est connu sous le nom de cycle solaire, et est en moyenne d’environ 11 ans. A la fin d’un cycle, le champ magnétique inverse rapidement sa polarité.

Histoire d’observer le soleil

L’orbiteur solaire de l’ESA-NASA et la sonde solaire Parker de la NASA étudient actuellement le soleil avec des détails sans précédent à une distance plus proche que tout autre vaisseau spatial auparavant. (Crédit image : Solar Orbiter : ESA/ATG medialab ; Parker Solar Probe : NASA/Johns Hopkins APL)

Les cultures anciennes modifiaient souvent les formations rocheuses naturelles ou construisaient des monuments en pierre pour marquer les mouvements du soleil et de la lune, traçant les saisons, créant des calendriers et surveillant les éclipses. Beaucoup croyaient que le soleil tournait autour de la Terre, l’ancien érudit grec Ptolémée formalisant ce modèle « géocentrique » en 150 avant JC. Puis, en 1543, Nicolaus Copernicus décrivit un modèle héliocentrique (centrée sur le soleil) du système solaire, et en 1610, Galilée La découverte par Galilée des lunes de Jupiter a confirmé que tous les corps célestes n’encerclaient pas la Terre.

Pour en savoir plus sur le fonctionnement du soleil et des autres étoiles, après les premières observations à l’aide de fusées, les scientifiques ont commencé à étudier le soleil depuis l’orbite terrestre. La NASA a lancé une série de huit observatoires en orbite connus sous le nom d’Observatoire solaire en orbite entre 1962 et 1971. Sept d’entre eux ont réussi et ont analysé le soleil aux longueurs d’onde ultraviolettes et X et photographié la couronne super chaude, entre autres réalisations.

En 1990, la NASA et l’Agence spatiale européenne ont lancé la sonde Ulysse pour effectuer les premières observations de ses régions polaires. En 2004, le vaisseau spatial Genesis de la NASA a renvoyé des échantillons du vent solaire sur Terre pour étude. En 2007, la mission STEREO (Solar Terrestrial Relations Observatory) à double engin spatial de la NASA a renvoyé les premières images tridimensionnelles du soleil. La NASA a perdu le contact avec STEREO-B en 2014, qui est resté hors de contact, sauf pendant une brève période en 2016. STEREO-A reste entièrement fonctionnel.

L’Observatoire solaire et héliosphérique (SOHO), qui a célébré l’année dernière ses 25 ans dans l’espace, a été l’une des missions solaires les plus importantes à ce jour. Conçu pour étudier le vent solaire, ainsi que les couches externes et la structure intérieure du soleil, il a imagé la structure des taches solaires sous la surface, mesuré l’accélération du vent solaire, découvert les ondes coronales et les tornades solaires, trouvé plus de 1 000 comètes, et a révolutionné notre capacité à prévoir la météo spatiale.

L’Observatoire de la dynamique solaire (SDO), lancé en 2010, a renvoyé des détails inédits de matière s’écoulant vers l’extérieur et loin des taches solaires, ainsi que des gros plans extrêmes de l’activité à la surface du soleil et les premières mesures à haute résolution de éruptions solaires dans une large gamme de longueurs d’onde ultraviolettes extrêmes.

Les plus récents ajouts à la flotte d’observation du soleil sont la sonde solaire Parker de la NASA, lancée en 2018, et l’orbiteur solaire de l’ESA/NASA, lancée en 2020. Ces deux engins spatiaux orbitent autour du soleil plus près que tout autre engin spatial auparavant, prenant des mesures complémentaires de l’environnement dans le voisinage de l’étoile.

Au cours de ses passes rapprochées, la sonde solaire Parker plonge dans l’atmosphère extérieure du soleil, la couronne, devant résister à des températures supérieures à un million de degrés Fahrenheit. Au plus près, la sonde solaire Parker volera à seulement 4 millions de miles (6,5 millions de km) jusqu’à la surface du soleil (la distance entre le soleil et la Terre est de 93 millions de miles (150 millions de km)). Les mesures qu’il effectue aident les scientifiques à en savoir plus sur la façon dont l’énergie circule à travers le soleil, la structure du vent solaire et la façon dont les particules énergétiques sont accélérées et transportées.

Bien que Solar Orbiter ne vole pas aussi près que le Parker Solar Probe, il est équipé de caméras et de télescopes de haute technologie qui prennent des images de la surface du soleil à la distance la plus proche qui soit. Il n’était techniquement pas possible pour le Parker Solar Probe de transporter une caméra qui regarderait directement la surface du soleil.

Au plus près, Solar Orbiter passera à environ 26 millions de miles (43 millions de km) de l’étoile, soit environ 25% plus près que Mercure. Au cours de son premier périhélie, le point de son orbite elliptique le plus proche du soleil, le vaisseau spatial s’est approché du soleil à environ la moitié de la distance de la terre. Les images acquises lors du premier périhélie, publiées en juin de l’année dernière, étaient les images les plus proches du soleil jamais prises et ont révélé des caractéristiques inédites à la surface de l’étoile – des fusées éclairantes miniatures surnommées les feux de camp.

Une fois que Solar Orbiter aura effectué quelques passes rapprochées, les contrôleurs de mission commenceront à élever son orbite hors du plan écliptique dans lequel orbitent les planètes, pour permettre aux caméras du vaisseau spatial de prendre les premières images en gros plan des pôles solaires. La cartographie de l’activité dans les régions polaires aidera les scientifiques à mieux comprendre le champ magnétique du soleil, qui régit le cycle solaire de 11 ans.

Cet article a été mis à jour le 9 juin 2021 par la rédactrice principale de 45secondes.fr, Tereza Pultarova.