Soldat médiéval retrouvé avec une épée et des couteaux au fond d’un lac lituanien

Il y a plus de 500 ans, un médiéval Le cadavre d’un soldat s’est installé au fond d’un lac lituanien, et pendant des siècles, il est resté caché sous la boue. Maintenant, ces restes submergés ont finalement été retrouvés.

Le squelette a été découvert lors d’une inspection sous-marine de l’ancien pont Dubingiai dans le lac Asveja, dans l’est de la Lituanie. Bien que le squelette gisait sous une couche de sable et de limon, la scène n’était pas un enterrement, a déclaré l’archéologue Elena Pranckėnaitė, chercheuse à l’Université de Klaipėda à Klaipėda, en Lituanie, selon le Baltic News Service (BNS). Au contraire, les courants d’eau ont probablement déposé des sédiments qui ont recouvert les vestiges au fil du temps.

Des scientifiques de la faculté de médecine de l’Université de Vilnius à Vilnius, en Lituanie, ont examiné le corps et ont rapporté que la personne était un homme et qu’il était mort au 16ème siècle, bien qu’ils ne sachent pas encore pourquoi il est mort, selon BNS. Les armes et autres objets récupérés au fond du lac près du corps laissaient entendre le statut militaire du mort, a déclaré Pranckėnaitė à 45Secondes.fr dans un e-mail.

Des sépultures humaines liées à la guerre ont déjà été fouillées dans la région, mais c’est la première fois qu’un soldat médiéval est découvert sous l’eau en Lituanie, a déclaré Pranckėnaitė.

Le pont Dubingiai, l’un des plus longs ponts en bois encore en usage en Lituanie, a été construit en 1934, et ses poutres détériorées sont actuellement remplacées par des poteaux métalliques, des représentants de TEC Infrastructure, la société supervisant le projet de réparation sous le ministère lituanien des transports et Les communications, dit dans un communiqué . Les archéologues ont collaboré avec des plongeurs amateurs pour effectuer le relevé, et les plongeurs ont localisé les restes à une profondeur de 9 mètres tout en inspectant le système de support du pont en bois, selon le communiqué.

Des plongeurs déterrent les vestiges médiévaux et les armes au fond du lac Asveja, près du pont Dubingiai. (Crédit d’image: Photo par G. Krakauskas)

Une enquête précédente en 1998 avait révélé qu’un autre pont se trouvait autrefois au même endroit, datant du 16ème ou 17ème siècle – à l’époque où le soldat médiéval est mort, a ajouté Pranckėnaitė.

« Pour l’instant, nous supposons que ces restes humains découverts pourraient être liés à l’ancien pont menant au château de Dubingiai, qui était situé sur la colline sur la rive du lac Asveja », a-t-elle déclaré.

Trouver les restes du soldat a été une grande surprise, mais tout aussi étonnante était la remarquable préservation du squelette et des artefacts. Les plongeurs ont récupéré une paire de bottes en cuir à éperons; une ceinture en cuir avec une boucle; une épée de fer; « et deux couteaux à manche en bois », a écrit Pranckėnaitė dans l’e-mail. Une équipe d’archéologues, d’anthropologues et d’historiens du Musée national de Lituanie travaille actuellement à la conservation et à l’interprétation des objets.

Cette découverte et ces données « sont vraiment » fraîches « et doivent encore être soigneusement analysées », a déclaré Pranckėnaitė. « Nous espérons ‘raconter l’histoire’ de ce soldat au moins dans un an. »

