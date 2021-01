Sold Out Games révèle la date de sortie de Disjunction

Un nouveau titre d’esthétique furtive et cyberpunk arrive. Nous connaissons déjà la date de sortie de Disjunction.

Vous aimez les titres avec un décor futuriste, mais vous en avez assez des bugs qui peuplent Night City dans Cyberpunk 2077? Eh bien, vous avez de la chance car nous connaissons déjà le Date de sortie de disjonction, le nouveau jeu vidéo qui nous emmène dans une nouvelle dystopie technologique en milieu urbain.

Le studio Ape Tribe Games a déjà son nouveau travail prêt. Il s’agit d’un RPG d’action furtif avec des graphismes pixelisés, qui a l’air très bien. Heureusement, nous n’aurons pas à attendre longtemps pour le vérifier, puisque ce mois-ci nous l’aurons parmi nous. Plus précisément, le 28, il sera mis en vente sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam et GOG.

L’intrigue nous place dans le New York de 2048. Suite à l’arrestation d’un éminent dirigeant communautaire, la ville est plongée dans le chaos. Les soupçons et les accusations deviennent le pain quotidien. Pour aggraver les choses, une drogue connue sous le nom de « Shard » se propage à travers le monde souterrain comme une peste. Avec un avenir si noir, trois citoyens en ont assez d’essayer de découvrir toute la vérité.

La disjonction nous permettra d’agir furtivement, ou d’aller dans la tombe ouverte avec un tir net. Nous aurons jusqu’à trois personnages jouables, chacun avec ses capacités individuelles, ses améliorations cybernétiques et ses talents pour personnaliser notre style de jeu. Il ne faut pas non plus oublier que nos décisions auront un impact sur l’histoire à court ou à long terme.

Le titre a une perspective aérienne qui rappelle sans aucun doute Zelda ou Metal Gear de MSX. Ceci, combiné à une esthétique pixel art et à sa bande-son atmosphérique, en fait un projet à prendre en compte.

Allons-y!