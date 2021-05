SolarWinds pirate «  un grand appel au réveil  », déclare le chef des vols spatiaux humains de la NASA

Les effets du hack SolarWinds s’étendent jusqu’à la dernière frontière.

En décembre 2020, la nouvelle a éclaté qu’un cyber-attaque avait violé les défenses du Département du Trésor américain et d’une branche du Département du Commerce.

Au cours des jours et des semaines qui ont suivi, cependant, il est devenu clair que le piratage était beaucoup plus large que cela. En février, des responsables américains ont confirmé que neuf agences fédérales avaient été infiltrées au cours de la campagne de cyberespionnage de plusieurs mois, un effort dirigé par la Russie qui est devenu connu sous le nom de SolarWinds, du nom de l’une des sociétés dont les logiciels utilisaient les pirates comme point d’accès.

Ce même mois, Le Washington Post a rapporté que la NASA était l’une de ces neuf agences infiltrées. Les dirigeants de la NASA savent que l’agence spatiale, avec ses énormes réserves de données techniques avancées, est une cible invitante pour les pirates informatiques et prend donc des mesures importantes pour les éviter. Même encore, il a été compromis, et cela a secoué l’agence.

« SolarWinds a été un grand appel au réveil », a déclaré mardi 25 mai Kathy Lueders, chef de la direction des missions d’exploration et d’exploitation humaine de la NASA, lors de la réunion conjointe de printemps du Conseil du génie aéronautique et spatial et du Conseil des études spatiales, tous deux de qui font partie des Académies nationales des sciences, de l’ingénierie et de la médecine des États-Unis. « C’était dur. »

La cybersécurité est une grande préoccupation pour l’équipe de vols spatiaux habités de la NASA, a déclaré Lueders. Pour assurer la sécurité des astronautes à bord de la Station spatiale internationale, elle et ses collègues doivent garder le contrôle de leurs systèmes 24 heures sur 24, 365 jours par an.

Et ces systèmes sont complexes, nombreux et variés, avec des contributions importantes de partenaires étrangers et privés. Par exemple, les astronautes volent déjà vers et depuis le laboratoire en orbite sur le vaisseau spatial russe Soyouz et SpaceX Capsules de dragon d’équipage , et ils commenceront bientôt à faire le voyage à bord Capsule Starliner de Boeing aussi, si tout se passe comme prévu.

« Lorsque vous devez travailler avec des fournisseurs commerciaux, vous devez également les considérer comme des cibles potentielles », a déclaré Lueders. « C’est un gros combat pour nous, car nous essayons également de comprendre comment utiliser de plus en plus d’actifs commerciaux vulnérables. »

Il existe une tentation de relever les défis de la cybersécurité en regardant en arrière et en s’appuyant sur une technologie éprouvée, a-t-elle ajouté. Mais cela ne peut pas être une solution autonome pour la NASA, qui prépare un avenir ambitieux pour les vols spatiaux.

«Nous devons trouver comment être en mesure de le faire et de nous protéger tout en restant à la pointe», a-t-elle déclaré. C’est « le grand, grand défi pour nous – un énorme défi pour nous ».