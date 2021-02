Solaris: Offworld Combat apporte des fusillades futuristes au PSVR au printemps 2021

First Contact Entertainment s’est un peu fait un nom avec Firewall Zero Hour, un jeu de tir multijoueur tactique exclusif à PlayStation VR. Jouer un peu comme une réalité virtuelle Rainbow Six: Siege, le jeu apprécié des passionnés de réalité virtuelle. Le prochain jeu du studio, Solaris: Offworld Combat, a frappé les casques Oculus l’année dernière, mais il se prépare enfin pour le PSVR.

Ceci est un autre jeu de tir multijoueur, mais remplace le jeu stratégique par une action plus immédiate dans des contextes futuristes. L’équipe a confirmé que ce jeu, qui en surface nous rappelle Quake et Unreal Tournament, sortira sur PSVR au «printemps 2021».

Solaris Offworld Combat arrive sur PlayStation VR Spring 2021! À ceux d’entre vous qui recherchent une copie papier, nous travaillerons avec @Perpgames sur la version physique. Gardez un œil sur pour plus d’informations à l’approche de la date de sortie. #PSVR #VR @SolarisOWC #SolarisOWC pic.twitter.com/EI9nZ3Yxoi – First Contact Entertainment recrute !!! (@firstcontactent) 10 février 2021

Le tweet ci-dessus confirme également qu’une version physique vient en plus de la version numérique, au cas où vous préférez avoir une copie en boîte. De plus, First Contact a confirmé le jeu multiplateforme entre les appareils Oculus et le PSVR, il devrait donc y avoir un plus grand nombre de joueurs que l’effort précédent du studio.

Êtes-vous impatient de Solaris: Offworld Combat? Dépoussiérez ces casques dans la section commentaires ci-dessous.