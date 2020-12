Solar Orbiter s’approche de Vénus dans un survol, effectue des observations planétaires

Tendance FP31 déc.2020 09:42:11 IST

Le vaisseau spatial américain et européen Solar Orbiter a atteint son approche la plus proche de Vénus le 27 décembre à 18 h 09 IST (27 décembre à 7 h 39 HNE). Le vaisseau spatial a réussi à se rapprocher à 7500 kilomètres du sommet des nuages ​​de la planète, a rapporté Space.com. S’exprimant lors de la conférence de presse, Daniel Müller, scientifique du projet pour la mission à l’Agence spatiale européenne, a déclaré que Solar Orbiter est une mission non conçue spécifiquement pour prendre des observations de Vénus, mais comme ils recherchent toujours des opportunités supplémentaires pour faire de la science, ils le feront faire des observations à l’approche de Vénus.

Au cours du survol, les scientifiques ont pu collecter des données à l’aide du magnétomètre de l’engin spatial, de l’instrument à ondes radio et plasma et de certains des capteurs disponibles sur le détecteur de particules énergétiques.

Tim Horbury, physicien à l’Imperial College de Londres et chercheur principal de l’un des instruments de Solar Orbiter avait déclaré qu’à la distance que le Space Orbiter est capable d’atteindre, l’une des choses clés qu’ils examineront est la façon dont Vénus interagit avec le solaire. vent qui coule dessus.

Le survol du 27 décembre étant le premier rendez-vous du Solar Orbiter avec Venus, l’équipe ne savait pas trop à quoi s’attendre et mettra quelques jours à fouiller dans les données recueillies par les instruments.

le Objectif principal de Solar Orbiter est d’effectuer des études rapprochées et à haute résolution du Soleil et de l’héliosphère intérieure. Il est destiné à braver la chaleur féroce et à transporter ses télescopes à seulement un quart de la distance de la Terre par rapport au Soleil. À cette distance, le Solar Orbiter sera exposé à la lumière du soleil 13 fois plus intense que ce que nous ressentons sur Terre.

.

