Solar Orbiter capture sa 1ère vidéo d’éruption sur le soleil

Un vaisseau spatial qui étudie le soleil a capturé ses premières images d’une explosion solaire avant que sa mission scientifique n’ait officiellement commencé.

Orbiteur solaire , une mission gérée conjointement par l’Agence spatiale européenne (ESA) et la NASA, lancée en février 2020 et a effectué ses deux premières approches rapprochées de notre étoile, la plus récemment le 10 février. Les scientifiques sont toujours en train de fouiller dans ces données avant le début du vaisseau spatial. ses travaux scientifiques formels en novembre. Mais ils ont déjà repéré quelque chose de spécial dans les données juste après l’approche de fermeture de février: deux éjections de masse coronale, qui se produisent lorsque le soleil crache de grandes gouttes de son atmosphère dans l’espace.

À l’époque, le vaisseau spatial était environ la moitié du distance du soleil comme la Terre et de l’autre côté de notre étoile que notre planète. Cet emplacement signifiait que Solar Orbiter pouvait voir des parties du soleil complètement invisibles pour les scientifiques sur Terre, mais cela signifiait également que l’envoi de données à la maison était un processus lent, et les scientifiques sont toujours en train de creuser dans ce que le vaisseau spatial a vu.

En rapport: Solar Orbiter: La mission américano-européenne pour explorer les pôles du soleil en photos

Une image compile des vues d’une éjection de masse coronale à partir de trois instruments différents sur le vaisseau spatial Solar Orbiter. Les images ont été capturées les 12 et 13 février 2021. (Crédit d’image: Solar Orbiter / EUI Team / Metis Team / SoloHI team / ESA & NASA)

Les chercheurs avaient déjà trouvé quelques éjections de masse coronale dans les données du vaisseau spatial à partir du moment où la sonde était plus éloignée du soleil. Mais ensuite, les scientifiques ont remarqué que trois des instruments de Solar Orbiter ont repéré deux éjections de masse coronale peu de temps après l’approche rapprochée, selon une déclaration de l’ESA .

Ce sont les premiers événements de ce type observés par l’instrument Solar Orbiter Heliospheric Imager (SoloHI), qui a filmé le flux de matière jaillissant du soleil. Cet instrument ne recueillait des données que par hasard, lorsque SoloHI observait avec un seul de ses quatre détecteurs et assez sporadiquement, selon une déclaration de la NASA , seulement 15% aussi souvent qu’il recueillera des données pendant la mission principale.

Les instruments ont pu capturer des vues particulièrement époustouflantes de l’une des éjections de masse coronale les 12 et 13 février. Chacun des trois instruments de Solar Orbiter se concentre sur une région différente, de sorte que leurs vues s’étendent de la surface visible du soleil. jusqu’à plus de 20 fois la largeur du soleil lui-même, selon ESA .

Encore plus loin, trois autres vaisseaux spatiaux ont observé le même événement: celui de la NASA STÉRÉO-A , Le Proba-2 de l’ESA et la mission conjointe Observatoire solaire et héliosphérique (SOHO). Prises ensemble, les observations des quatre missions de l’éjection de masse coronale offrent le genre de perspective globale sur le soleil et son environnement qui a été difficile pour les scientifiques jusqu’à présent.

Comme d’autres types de météo spatiale , la vaste catégorie d’effets sur le système solaire causés par l’activité du soleil, les éjections de masse coronale intéressent les scientifiques et les ingénieurs car elles peuvent potentiellement endommager les vaisseaux spatiaux et nuire aux astronautes non protégés, en particulier au-delà de l’orbite de la Station spatiale internationale.

Jusqu’à présent, les scientifiques ont des capacités limitées pour surveiller et prédire la météorologie spatiale – d’où le vif intérêt pour des missions comme Solar Orbiter qui devraient améliorer la compréhension des chercheurs sur le fonctionnement du soleil. La contribution unique de Solar Orbiter à cette quête sera son orbite asymétrique, qui permettra aux scientifiques d’imaginer les pôles du soleil pour la première fois.

Envoyez un courriel à Meghan Bartels à [email protected]45Secondes.fr ou suivez-la sur Twitter @meghanbartels. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.