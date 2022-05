Solar Opposites Saison 3 : intrigue, distribution et tout ce que nous savons

Sois prêt, Solar Opposites fans, l’attente de la troisième saison est presque terminée ! De nouveaux épisodes du hit de science-fiction animé créé par Justin Roiland devraient sortir sur Hulu cet été.

Issu du co-créateur de Rick et Morty, Solar Opposites était l’émission la plus regardée sur Hulu au moment de ses débuts en mai 2020. L’émission tourne autour d’une famille d’extraterrestres qui se sont réfugiés sur Terre après la destruction de leur planète natale. La famille extraterrestre se compose des adultes Korvo et Terry, de leurs jeunes « réplicants » Yumyulack et Jesse, et du bébé extraterrestre The Pupa. Une histoire parallèle suit la société résidant dans « le mur », un groupe d’humains qui ont été rétrécis et emprisonnés par Yumyulack dans un terrarium.

En tant que l’une des séries les mieux reçues et les mieux notées de Hulu, il est logique qu’ils aient rapidement commandé les saisons suivantes. Voyons maintenant tout ce que nous savons sur la troisième saison à venir de Hulu’s Solar Opposites. En quoi consistera l’intrigue et comment continuera-t-elle l’histoire des deux premières saisons? Pouvons-nous nous attendre à ce que le casting principal revienne, et de nouveaux visages les rejoindront-ils? Quand la saison sortira-t-elle sur Hulu ?

Saison 3 : L’intrigue

Comme mentionné, les personnages centraux de la série sont la famille d’extraterrestres qui se sont échappés de leur planète natale Schlorp et se sont installés en Amérique centrale. Korvo est le scientifique principal chargé d’amener la famille dans une nouvelle maison et hors de la Terre, ce qu’il déteste. Son partenaire Terry est plus fasciné par la culture humaine, voulant rester et découvrir cette culture par lui-même. Pendant ce temps, les humains piégés dans le terrarium de Yumyulack ont ​​leur propre histoire qui longe l’histoire principale. Ils se composent de divers personnages, tous rétrécis par Yumyulack pour diverses raisons.

À la fin de la saison 2, les fans se souviendront que la famille renaissait sous forme d’arbres, ce qui peut avoir semblé être une belle façon de conclure l’intrigue. Cependant, le co-créateur de la série Mike McMahan a déclaré dans une interview avec Syfy que la troisième saison pourrait mettre davantage l’accent sur le Mur.

« [We wanted to continue] construire l’histoire du mur et nous continuons à le faire dans la saison 3 dans une toute nouvelle direction et d’une manière vraiment cool. Et pour le côté solaire opposé de l’histoire, pour les Solars, [we never wanted to] limité à ce que nous pensions que le spectacle était censé être. Les Solars sont tellement drôles et gros – quelles sont les histoires qui peuvent devenir grosses et folles qui ne peuvent être que dans cette émission? » « Je pense que c’est arrivé naturellement. Juste l’escalade de qui sont ces personnages et le confort que nous avons avec eux et la merde folle que nous voulons faire. Et comment tout va bien dans ce spectacle. En tant que spectateur, vous pouvez tout acheter. »

Il ressort clairement de ces déclarations que la troisième saison augmentera définitivement l’intensité des deux premières. Cependant, jusqu’à ce que nous ayons confirmé des détails plus concrets, tout ce que les téléspectateurs peuvent faire à ce stade est d’attendre et de voir.

Saison 3 : Le casting

Aucune refonte ou départ n’a été annoncé, nous pouvons donc nous attendre à ce que la majorité de la distribution existante soit de retour pour la troisième saison.

Tout comme avec Rick et Morty, Roiland lui-même exprime le personnage principal de Korvo. Le partenaire de Korvo, Terry, est exprimé par Thomas Middleditch, surtout connu pour ses rôles dans des sitcoms telles que Silicon Valley et B Positif. Yumyulack est exprimé par Les Goldberg star Sean Giambrone, et Jesse est joué par la comédienne Mary Mack.

En plus de la famille Schlorpian, une liste impressionnante de noms complète les résidents captifs du Mur. Andrew Daly dépeint Tim, avec Christina Hendricks comme sa compagne dans la rébellion Cherie. Alfred Molina dépeint le duc, le souverain corrompu du mur. Sterling K. Brown joue Halk Hogem, un héros de guerre et ancien cadre du drame Fox Des os. Rainn Wilson est le producteur laitier Steven, l’ancien PDG d’AT&T. Les autres résidents du mur sont interprétés par Jimmi Simpson, Miguel Sandoval, Phil LaMarr, Tom Kenny, Jeannie Elias et Andrew Matarazzo. Pour compléter le casting, Tiffany Haddish incarne Aisha, l’intelligence artificielle du vaisseau des extraterrestres.

Le public devra attendre et voir si ces membres de la distribution existants reviennent pour la troisième saison, ainsi que si quelqu’un de nouveau les rejoint.

La troisième saison de Solar Opposites devrait sortir sur Hulu le 13 juillet 2022. Comme les deux premières saisons, tous les épisodes de la saison tomberont le jour de la sortie. Notamment, la saison 3 contiendra douze épisodes, alors que les deux premiers n’en comptaient que huit chacun.

Après la sortie de la troisième saison, les fans n’auront plus à s’inquiéter de l’avenir de la série, puisqu’elle a déjà été renouvelée pour une quatrième saison de 12 épisodes.