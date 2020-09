Solar Opposites Saison 2: Date de sortie, distribution, intrigue et vous devez tout savoir ici !!!!

La série d’animation Solar Opposites de Mike MC Mahan et Justin Roiland aura un renouvellement. Cette série d’animation commande initialement pour deux saisons de huit épisodes chacune. La première période de ce spectacle fait ses débuts sur Hulu en mai 2020. Suite au succès de cette première saison. Les fans et les adeptes de la série d’animation ont hâte de regarder la prochaine saison de Solar Opposites.

Date de sortie de Solor Opposites Saison 2:

Les fans et le public attendent avec impatience de regarder la deuxième saison. Hulu n’a pas encore fait d’annonce ou de déclaration concernant le lancement de la saison prochaine. Mais on s’attend à ce que nous assistions à des nouvelles jusqu’à la saison prochaine. Parce qu’en raison de la pandémie COVID, l’industrie du divertissement a faim de nouvelles saisons.

Parcelle de la saison 2 de Solar Opposites

Les créateurs de la série sont bien informés des détails de l’intrigue de la saison à venir. Mais de plus, les téléspectateurs peuvent s’attendre à voir plus de divertissement de cinq extraterrestres. L’animation tourne essentiellement autour d’une famille d’extraterrestres qui résident sur la planète Scllorp. La famille est obligée de quitter sa planète et de venir sur Terre en tant que réfugiée. Après qu’un astéroïde détruit Scllorp. Alors maintenant, leurs luttes pour vivre comme des humains normaux sous couverture. Leurs astuces d’adaptation divertissent les gens de tous âges. Ils s’installent en famille en Amérique centrale.

