« Solar Opposites » de Hulu obtient un renouvellement au début de la saison 4.

Le coup de dormeur de Hulu Opposés solaires a déjà été renouvelé pour une 4ème saison. Solar Opposites a déjà deux saisons disponibles sur le service de streaming, avec une troisième saison dont la première est prévue en 2022. The Wrap a annoncé aujourd’hui que l’émission avait déjà reçu le feu vert pour une saison 4 bien avant le lancement de la troisième saison.

Co-créé par Justin Roiland (Rick & Morty) et Mike McMahan (anciens scénaristes adjoints sur Rick & Morty), Solar Opposites se concentre sur une équipe de quatre extraterrestres qui échappent à leur monde natal en explosion pour atterrir dans une maison prête à emménager dans la banlieue américaine. Ils sont également partagés sur la question de savoir si la Terre est horrible ou géniale. Korvo (Justin Roiland) et Yumyulack (Sean Giambrone) ne voient que la pollution, le consumérisme grossier et la fragilité humaine tandis que Terry (Thomas Middleditch) et Jesse (Marie Mack) aiment les humains et toute leur télévision, leur malbouffe et leurs trucs amusants. Leur mission : protéger la Pupe, un supercalculateur vivant qui évoluera un jour vers sa vraie forme, les consommera et terraformera la Terre.

Les saisons 1 et 2, maintenant disponibles, sont de 8 épisodes par saison, les saisons 3 et 4 ont été augmentées à 12 épisodes par saison. Aucune date n’a été donnée pour la première de la saison 4.