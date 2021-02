Solar Ash a l’air génial dans la nouvelle bande-annonce de gameplay PS5

Hyper Light Drifter est l’un des meilleurs indies de PlayStation 4, donc lorsque le développeur Heart Machine montre le suivi, vous faites attention. Heureusement, Solar Ash a l’air vraiment bien. L’équipe a lancé une nouvelle bande-annonce de gameplay, montrant la traversée, le combat et certaines créatures mystérieuses et géantes.

Il semble que vous puissiez entrer dans un flux incroyable en sautant et en glissant dans le monde du jeu. Vous allez patiner, grimper et vous frayer un chemin à travers ce qui ressemble à une assez grande carte. Le combat est aussi fluide que le mouvement, en mettant l’accent sur le maintien de cet état de flux. Il y a aussi des rencontres de style Shadow of the Colossus avec des créatures massives.

Nous ne pouvons pas attendre celui-ci. Il n’a pas encore de date de sortie ferme, mais il est en baisse pour 2021 sur PS5 et PS4. Êtes-vous enthousiasmé par Solar Ash? Passez à la section des commentaires ci-dessous.