Solange Knowles fête son 37e anniversaire en partageant des moments vidéo amusants de Beyoncé, Rumi et ses amis

Solange Knowles a célébré son 37e anniversaire avec une série de jolies vidéos familiales.

Dans une publication Instagram, partagée le jour de son anniversaire, le 24 juin, Solange a publié un carrousel de vidéos qui la montraient en train de s’amuser avec sa famille, y compris sa sœur aînée, Beyoncé, et sa plus jeune nièce, Rumi.

La deuxième vidéo du carrousel dépeignait ce qui semblait être une soirée avec sa grande sœur, capturant les frères et sœurs chantant avec des amis alors qu’ils dansaient dans leur glam plein.

Une autre vidéo du carrousel a montré un moment amusant entre Solange et Bey alors qu’ils souriaient et encourageaient un jet ski dans l’eau.

Solange et Beyoncé Knowles font un tour en jet ski pour un moment de liaison entre sœurs. Solange Knowles / Instagram

Dans la dernière diapositive du post, Solange a partagé un doux moment avec sa nièce de 6 ans, Rumi. Dans le clip – qui a également été partagé par la mère du musicien, Tina Knowles-Lawson sur Instagram – Solange et Rumi ont montré leur chorégraphie synchronisée.

Solange Knowles et sa nièce, Rumi Carter, ont montré leurs mouvements de danse synchronisés. Solange Knowles / Instagram

Solange a évoqué son anniversaire dans la légende, écrivant en partie : « S/o toutes les femmes noires qui m’élèvent et m’apportent de la joie chaque jour ! »

« Tout ce que je veux pour mon anniversaire, c’est remercier Dieu de m’avoir choisie pour être noire et femme, et cogner Yes Sirrr comme 4, 5 fois dans un bain à remous avec mes frennnns… J’adore yallllllll », a-t-elle ajouté.

Beyoncé a également célébré l’anniversaire de sa sœur cadette lors d’une récente étape de sa tournée mondiale de la Renaissance. Dans une vidéo partagée sur l’Instagram de la chanteuse, on peut entendre Beyoncé orchestrer un doux message d’anniversaire pour Solange.

« Tout le monde à trois, dites « Joyeux anniversaire, Solange! » », a déclaré Beyoncé, avant de compter à rebours pour signaler le message d’anniversaire bruyant de la foule. Après les acclamations, le chanteur a ajouté : « Je t’aime ! »

Au fil des ans, Beyoncé et Solange ont célébré les grands moments de l’autre. La chanteuse « Cranes in the Sky » rejoint sa sœur sur scène lors de sa performance à Coachella en 2018, comme le montre son documentaire Netflix « Homecoming ».

En 2022, Solange est devenue la deuxième femme noire à composer une partition pour le New York City Ballet en 74 ans d’histoire. Solange a composé la partition du gala annuel de la mode d’automne du New York City Ballet organisé au Lincoln Center le 28 septembre.

Lors du grand soir de Solange, Beyoncé et Knowles-Lawson ont assisté au gala pour l’interprétation de sa composition originale, posant pour une photo avec Solange, qu’elle a partagée sur son Instagram. À l’époque, elle avait légendé le post, « le cœur si plein ».