Solange et Jay-Z s’entendent-ils ? Comment leur relation est maintenant après le combat d’ascenseur

En 2014, partout dans le monde, les gens ont été choqués après la fuite d’images de surveillance montrant Solange et Jay-Z dans une altercation alors qu’ils roulaient dans un ascenseur après le Met Gala.

Les images montraient Solange hurlant sur Jay-Z avant de commencer à le frapper et à lui donner des coups de pied pendant qu’un agent de sécurité tentait de la retenir. À un moment de l’incident, Beyoncé a tenté de s’interposer entre sa sœur et son mari.

Cependant, ce sont les photos de paparazzi après, de Solange, Beyoncé et Jay-Z marchant dehors juste après l’incident qui ont semblé se solidifier cette nuit-là comme le pic de l’actualité des célébrités.

Solange a été photographiée marchant devant, son visage stoïque, alors que sa sœur suivait derrière, un petit sourire sur le visage de Beyoncé, tandis que Jay-Z flanquait derrière eux, tenant le côté de son visage sur l’une des photos.

Depuis cette fameuse altercation dans l’ascenseur, Solange et Jay-Z ont depuis fait la paix, mais à quoi ressemble leur relation aujourd’hui ?

Solange et Jay-Z s’entendent-ils désormais ?

De nombreuses personnes n’ont pas été informées de la cause de la bagarre entre Solange et Jay-Z, car il n’y avait pas d’audio dans les images de surveillance divulguées.

Cependant, cela n’a pas empêché les gens d’alimenter les rumeurs, en particulier celle selon laquelle Solange aurait attaqué Jay-Z à cause de la liaison présumée du rappeur avec Rachel Roy.

Selon Gens, Solange a eu une altercation avec Roy plus tôt dans la nuit au Met Gala, avec une source disant que « Solange a été provoquée par Rachel ».

Vers la fin de la nuit, « Jay a dit quelque chose d’inapproprié à Beyoncé et Solange, et elle a craqué. Quand ils sont montés dans l’ascenseur, cela s’est rapidement aggravé comme le peuvent les tensions familiales. Il a été exceptionnellement chauffé comme le peuvent les moments en famille. Solange est super protectrice de Beyoncé.

Suite à l’incident, Solange, Jay-Z et Beyoncé ont publié une déclaration commune, selon The Hollywood Reporter.

« À la suite de la diffusion publique des images de sécurité de l’ascenseur du lundi 5 mai, il y a eu beaucoup de spéculations sur ce qui a déclenché ce malheureux incident. Mais le plus important est que notre famille ait travaillé dessus », a déclaré le déclaration lue.

« Jay et Solange assument chacun leur part de responsabilité dans ce qui s’est passé. Ils reconnaissent tous deux leur rôle dans cette affaire privée qui s’est déroulée en public. Ils se sont tous les deux excusés et nous avons avancé en tant que famille unie. »

Cette même année, en août 2014, Beyoncé évoquait même la bagarre entre sa sœur et son mari dans sa chanson « ***Flawless (Remix) » : « Bien sûr que parfois ça descend / Quand c’est un milliard de dollars dans un ascenseur . »

En 2017, Jay-Z a admis avoir eu une liaison avec une autre femme alors qu’il était marié à Beyoncé, selon le New York Times, et a même révélé son rôle dans le conflit avec Solange.

Dans sa chanson « Kill Jay-Z » extraite de son album « 4:44 », il a rappé : « Tu as encouragé Solange / Tout le long, tout ce que tu avais à dire que tu avais tort / Tu as failli devenir Eric Benét / Laisse le la fille la plus méchante du monde va t’en. »

Dans une interview avec les animateurs de Rap Radar Elliott Wilson et Brian Miller en 2017, selon ABC News, Jay-Z a abordé l’altercation de l’ascenseur pour la première fois.

Jay-Z a révélé que lui et Solange s’étaient réconciliés après l’incident de l’ascenseur.

« Nous avons toujours eu une excellente relation », a-t-il déclaré, ajoutant qu’ils ne se sont pas disputés depuis. « Nous avons eu un désaccord. Avant et après, nous avons été cool », a déclaré le joueur de 47 ans. « C’est ma sœur. Pas ma belle-sœur, non, ma sœur. Point final. »

En 2021, Solange et Jay-Z ont été photographiés en train de s’étreindre pendant des vacances en Méditerranée que leur famille a prises ensemble, il semble donc que les deux soient en bons termes après tout.

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Brooklyn. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram et Twitter.