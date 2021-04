Sol Cresta, la blague du poisson d’avril de PlatinumGames de l’année dernière, devient réalité

Cette petite nouvelle nous a en quelque sorte glissée la semaine dernière alors que nous recherchions certainement des nouvelles du poisson d’avril. Nous admettrons être certifiés Slowpokes dans ce cas. Pourtant, au cas où vous ne l’auriez pas entendu, Sol Cresta est actuellement en développement chez PlatinumGames.

Le studio japonais « a annoncé » ce titre de shoot-’em-up l’année dernière le 1er avril, mais il s’est avéré être un canular de vacances. Cependant, le jeu est maintenant en production et sortira plus tard cette année sur PlayStation 4. Il fait suite à Moon Cresta et Terra Cresta, des shmups dans lesquels vous commandez trois navires, en les faisant combattre les méchants dans diverses formations, ou à l’amarrage. ensemble pour plus de punch. Sol Cresta semble rester fidèle à cette formule, comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce ci-dessus.

Il est sur le point d’être le premier d’une gamme de jeux du développeur qu’il appelle la série NeoClassic Arcade, alors attendez-vous à voir plus d’aventures rétro du studio à l’avenir. Êtes-vous impatient de Sol Cresta? Accédez à la section des commentaires ci-dessous.