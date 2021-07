Soft Cell revient en musique avec son premier album en 20 ans

Après 20 ans d’absence, Soft Cell, un duo britannique composé de Marc Almond et Dave Ball, a annoncé son retour à la musique avec son premier album depuis 20 ans intitulé « Happiness Not Included », qui était attendu le mois d’avril dernier lorsque annonçant la suite de « Cruelty Without Beauty », album de l’année 2002.

L’idée de la sortie du cinquième album studio de Soft Cell, qui travaille désormais aux côtés du producteur lauréat d’un Grammy Phillip Larsen, est venue au moment où Almond et Ball se sont produits pour la dernière fois à l’O2 Arena de Londres en 2018, alors qu’ils se sont tous deux rendu compte qu’ils ne s’étaient pas vus. l’autre en près de 15 ans.

Selon une déclaration sur le nouvel album, Marc Almond souligne que dans ce matériau, il a voulu faire une observation à la société. « Un endroit où nous avons choisi de faire passer le profit avant les gens, l’argent avant la moralité et la décence, la nourriture avant les droits des animaux, le fanatisme avant la justice, et notre confort insignifiant avant l’agonie indicible des autres », a-t-il commenté.

Mais sur l’album, il y a aussi une croyance qu’il y a une utopie si nous pouvons décoller les couches et comprendre ce qui compte vraiment.

Dave Ball décrit le nouveau matériel Soft Cell comme des « histoires de science-fiction pour le 21e siècle », expliquant que ce nouveau matériel a été enregistré à distance pendant la pandémie mondiale. « Happiness Not Included » a une date de lancement prévue le 25 février 2022, et sa pré-vente peut être réalisée sur le lien suivant.

Soft Cell a également programmé cinq concerts à Londres, Glasgow, Manchester et Leeds, où ils présenteront quelques avant-premières de leur nouvel album, ainsi qu’une présentation complète de « Non-Stop Erotic Cabaret », leur premier album de 1981. « Happiness Not Inclus » est son nouveau matériel depuis la sortie en 2018 de la chanson « Northern Lights ».