Sofstar Entertainment nous ravit avec l’annonce d’Empire of Angels IV

Le studio chinois présente son deuxième jeu en terres occidentales. L’annonce d’Empire of Angels IV nous laisse avec un RPG très curieux.

Grâce à l’ouverture du marché du jeu vidéo en Chine, il est de plus en plus courant de voir vos jeux atteindre l’Occident. Nous avons donc avec nous le Annonce de l’Empire of Angels IV. C’est le dernier opus de la populaire franchise créée par le studio Softstar Entertainment et qui arrivera pour la première fois sur consoles.

Empire of Angels IV arrive sur PS4, Xbox One et Switch du 23 au 24 juin. De l’éditeur EastAsiaSoft, Empire of Angels IV arrivera sur PS4 et Xbox One le 23 juin, ainsi que sur Nintendo Switch le lendemain 24 juin.

Le jeu a été lancé à l’origine en 2016 pour PC (via Steam), bien qu’il ait fallu quelques mois de plus pour devenir disponible dans le reste du monde. Il a également des versions pour les appareils iOS et Android.

Comme si le nom n’était pas familier, nous vous disons qu’Empire of Angels est une franchise de stratégie au tour par tour et de jeu de rôle née en 1993 pour les ordinateurs.

En Chine, elle s’est imposée comme l’une des séries les plus populaires du genre, ce qui a permis à ses développeurs de créer deux autres tranches supplémentaires qui ont été publiées sur PC au cours des années 1994 et 2000.

Depuis lors, il était en sommeil pendant plusieurs années jusqu’en 2016, date à laquelle son quatrième chapitre a finalement été publié. Cependant, pendant cette période, plus de versions, de ports et même de remakes des trois premiers jeux ont été publiés sur les appareils mobiles et les PC.