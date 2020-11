Sofrapa fête ses 62 ans

Texte: Carlos Moura

Date: 17 novembre 2020

L’un des principaux grossistes nationaux de pièces et composants automobiles, Sofrapa célèbre son 62e anniversaire.

Entreprise spécialisée dans la vente et la distribution de pièces automobiles dans les segments des pièces d’origine – Peugeot, Citroën Opel, Seat – et aftermaket, Sofrapa célèbre son 62ème anniversaire.

L’entreprise affirme qu ‘«il y a plus de six décennies de développement continu et durable», soulignant que le nombre d’employés a augmenté au fil des ans, suite à la croissance de Sofrapa.

L’entreprise introduisait constamment de nouveaux produits, élargissait son portefeuille et son offre dans le secteur automobile.

Actuellement, Sofrapa possède un total de 21 magasins à travers le pays et est devenu l’un des plus grands grossistes nationaux de pièces et composants automobiles, assurant une offre très large au secteur automobile.

Sofrapa est également présente dans les domaines de l’entretien et de la réparation automobile, avec deux ateliers et un stand de vente automobile.

L’opération de Sofrapa est soutenue par quatre centres de distribution et de logistique de pièces détachées et sa propre flotte, avec des accords avec plusieurs sociétés de distribution, assurant ainsi une excellente couverture au niveau national.

En ce qui concerne l’avenir, Sofrapa assure «qu’elle continuera à investir dans l’évolution qualitative de ses services, en se concentrant sur l’amélioration des conditions logistiques et en rencontrant les meilleurs professionnels pour honorer son plus grand engagement: la satisfaction client. ».

