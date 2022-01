Sofia Vergara est méconnaissable dans l’image de la série policière Netflix Griselda

De nombreux fans de Sofia Vergara ont l’habitude de voir l’actrice en mode comédie comme l’une des stars principales de Famille moderne, la sitcom extrêmement populaire qui a aidé l’actrice colombienne à devenir la star féminine la mieux payée d’Hollywood en 2020. Avec la fin de la série en avril 2020, Vergara semble maintenant tourner son attention vers d’autres projets, et l’un d’entre eux est le drame du vrai crime Griselda, dans lequel elle joue le rôle-titre d’un trafiquant de drogue qui porte de nombreux noms. Venant de l’équipe derrière Narcos, Vergara sera également producteur exécutif de la série en six parties, qui devrait arriver sur Netflix plus tard cette année, et Entertainment Weekly a partagé un premier aperçu d’un personnage de Vergara presque méconnaissable.

FILM VIDÉO DU JOUR





CRÉDIT : ELIZABETH MORRIS/NETFLIX

Autrefois connue pour être la cover girl de nombreux magazines masculins tels que FHM, Maxim et d’autres, Sofia Vergara a plus que prouvé ses capacités d’actrice au cours des décennies qui ont suivi, et bien qu’elle n’ait pas réussi à obtenir cette grande pause cinéma, ses apparitions sur petit écran , qui comprend également une période de jugement sur L’Amérique a du talent, l’ont vue toucher le salaire le plus élevé de toutes les actrices de la télévision américaine pendant plusieurs années. Maintenant avec Famille moderne ayant pris fin après 250 épisodes, Vergara semble chercher à obtenir quelque chose d’un peu plus sérieux à son actif avec son nouveau rôle, un projet qui la passionne depuis près de huit ans.

Griselda raconte l’histoire du trafiquant de drogue impitoyable et violent qui est devenu l’un des criminels les plus riches du monde, Griselda Blanco, également connue sous les pseudonymes de La Madrina, Black Widow, la marraine de la cocaïne et la reine du trafic de stupéfiants. Dans l’image, on voit Vergara assis à une table, fumant une cigarette à un bureau qui ne sera probablement pas utilisé pour des transactions commerciales quotidiennes.











L’histoire de Griselda Blanco n’est peut-être pas bien connue de beaucoup, mais l’apparition de Sofia Vergara dans le rôle n’est pas la première fois que l’histoire de la baronne de la drogue est racontée à l’écran. L’histoire de Blanco en tant que l’un des trafiquants de drogue américains les plus notoires des années 1970 et 1980 a été détaillée dans les documentaires Cowboys de la cocaïne et Cowboys de la cocaïne II, et en 2014, il a été annoncé que son histoire serait dramatisée dans le film Lifetime, Marraine de la cocaïne, qui mettait en vedette Catherine Zeta-Jones dans le rôle de Blanco. Même il y a près de dix ans, le casting a provoqué des réactions négatives contre une actrice galloise interprétée dans un rôle de colombienne, en particulier lorsqu’il y avait très peu de rôles mis à la disposition des stars hispaniques à l’époque.

Cette fois-ci, il n’y a pas de tels problèmes à signaler, et il ne fait aucun doute que Vergara apportera tout son talent au rôle. On ne sait pas si la série se concentrera sur une seule partie de la vie de Blanco ou verra toute son histoire se dérouler, y compris ses nombreuses années passées en prison et l’assassinat au volant qui l’a tuée. Quoi qu’il en soit, on en saura plus assez tôt car Netflix est clairement prêt à commencer à promouvoir la série, ce qui signifie qu’il ne faudra pas longtemps avant que nous puissions voir le résultat final à l’écran.





Série Griselda avec Sofia Vergara dans le rôle de la marraine de la cocaïne Vergara incarnera Griselda Blanco, la tristement célèbre cheville ouvrière de la drogue, qui a transformé le trafic de drogue de Miami des années 80 en une entreprise d’un milliard de dollars.

Lire la suite





A propos de l’auteur