Sofia Boutella dirigera Rebel Moon de Zack Snyder sur Netflix

Batman contre Superman : L’Aube de la justice et Armée des morts le réalisateur Zack Snyder est impatient de lancer son prochain projet pour Netflix et a maintenant lancé La momie Star Sofia Boutella pour diriger son prochain film de science-fiction, Lune rebelle. Après la sortie de son film d’horreur/d’action/de braquage Armée des morts, Snyder dirigera Lune rebelle ainsi que de le co-écrire avec Shay Hatten et Kurt Johnstad.

La ligne de connexion officielle pour Lune rebelle se lit comme le pic Snyder et dit: « Quand une colonie pacifique au bord de la galaxie se retrouve menacée par les armées du tyrannique Regent Balisarius, ils envoient une jeune femme au passé mystérieux pour rechercher des guerriers des planètes voisines pour les aider à prendre un support. » L’idée derrière l’épopée de science-fiction est basée sur une histoire de Snyder et Johnstad. Deborah Snyder, Wesley Coller et Snyder produiront pour The Stone Quarry avec Eric Newman pour Grand Electric.

Grâce au grand succès de Armée des morts, qui a depuis donné naissance à une franchise pour le géant du streaming, The Stone Quarry de Zack et Deborah Snyder a signé un premier accord avec le studio, avec Rebel Moon comme prochain long métrage. Le réalisateur qui divise aurait été à la recherche d’une actrice principale depuis des mois, Boutella testant le rôle et le laissant émerveillé, Snyder agissant rapidement pour la lancer.

Étoile de Blonde atomique, Star Trek Beyond, Prisonniers du pays fantôme, Kingsman : les services secrets, et Hôtel Artémis, Boutella devrait être un excellent choix pour Lune rebelle, l’actrice ayant démontré son affinité à la fois pour la création de personnages intrigants et pour l’action physique que le film exigera sans aucun doute.

Zack Snyder a depuis teasé l’atmosphère et les visuels qu’il envisage de créer avec Lune rebelle, comparant le film à l’une de ses sorties précédentes, l’aventure DC Homme d’acier. « Le début de Man of Steel contient des éléments de science-fiction assez importants, n’est-ce pas? Krypton », a déclaré Snyder lors d’une interview avec Post-Credit Podcast. « C’est un peu ce que nous faisons dans Rebel Moon, mais avec les plus gros stéroïdes que je puisse lui donner. Franchement, ce qui m’intéresse vraiment [in] avec ce film, c’est créer un film de science-fiction romantique à une échelle franchement aussi grande que vous pouvez en faire le film. »

Le Krypton dans Homme d’acier regorge de lasers, de bêtes mythiques, de vastes paysages pittoresques et de technologies bizarres, des éléments de science-fiction que Snyder prévoit de rendre encore plus grands et plus étranges avec Lune rebelle. Bien que cela puisse être difficile à imaginer pour le moment, Snyder ajoute qu’il s’inspirera de certaines de ses franchises et cinéastes préférés en disant: « C’est moi qui grandis en tant que fan d’Akira Kurosawa, un fan de Star Wars. C’est mon amour de la science-fiction. et une aventure géante. Mon espoir est que cela devienne également une propriété intellectuelle massive et un univers qui peut être construit. «

Lune rebelle devrait commencer sa production au début de 2022. Aucune date de sortie n’a encore été confirmée par Netflix. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Deadline.

