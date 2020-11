Sofia Bevarly va sans pantalon dans les derniers boutons-pression, posant juste dans une chemise rayée et des bottes noires

Sofia Bevarly a partagé lundi une série de clichés sensuels avec ses 1,4 million d’abonnés Instagram. Elle a posé à l’intérieur et a signalé dans sa légende qu’elle était ravie que ce soit enfin le bon type de temps pour porter des pulls. Ses photos brûlantes, cependant, ont fait monter les températures à des sommets parmi ses fans.

Les deux photos montraient Sofia posant à l’intérieur. Elle s’agenouilla sur un sol carrelé avec un magnifique mur de fenêtres derrière elle. Une table et un certain nombre de chaises étaient également derrière elle, toutes les pièces ayant un flair architectural élégant.

Le mannequin a laissé ses tresses marron clair tomber sur son dos et sur une épaule. Elle a regardé directement vers le photographe sur les deux photos alors qu’elle posait dans des positions alléchantes.

Sofia portait une chemise boutonnée à col composé de rayures verticales bleues et blanches. Elle a ajouté une paire de bottes à talons noirs au-dessus du genou, et son positionnement taquinait qu’il n’y avait peut-être rien d’autre à cette tenue en particulier. À tout le moins, elle a choisi de ne pas incorporer de pantalon, de short ou de jupe dans ce look titillant.

La beauté de 24 ans s’accroupit assez bas au sol alors qu’elle posait pour les photos. Les queues de la chemise recouvraient son derrière et son torse, mais laissaient une grande partie du haut de sa cuisse nue pour que les fans l’apprécient. Les bottes noires ajoutaient une touche alléchante à cet ensemble et Sofia dégageait une ambiance audacieuse et confiante.

Au cours de la première heure après que Sofia eut partagé cette nouvelle série de clichés, près de 10000 likes et 150 commentaires sont venus de ses abonnés. L’emoji de feu est apparu fréquemment alors que tout le monde exprimait son amour pour cette configuration sensuelle.

«Près de la perfection», a écrit un fan.

« Beau look. Très beau », a noté un second.

« Superbe comme toujours », a déclaré un adepte.

«Trop de beauté et d’élégance, vous êtes charmant», a déclaré quelqu’un d’autre.

Sofia avait peut-être hâte que le temps soit plus frais, mais elle avait clairement indiqué qu’elle adorait afficher son incroyable silhouette en maillot de bain. Il y a quelques jours à peine, elle a taquiné ses abonnés Instagram avec une série de clichés alléchants la montrant portant un maillot de bain une pièce blanc révélateur tout en posant sur la plage.

Ces photos mettaient en valeur les atouts aux gros seins de Sofia ainsi que ses longues jambes maigres. Cette nouvelle paire de boutons-pression donnait encore beaucoup à tout le monde d’apprécier avec ses jambes, mais sa poitrine était couverte cette fois-ci.

Même avec la chemise spacieuse cachant une grande partie du physique incroyable de Sofia, la sensation générale de ce look était extrêmement sensuelle. Les images ont clairement laissé ses fans assez chauds et dérangés, impatients d’en voir plus.