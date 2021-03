Soedesco publie la bande-annonce de Kaze et les masques sauvages

L’éditeur Soedesco et le développeur PixelHive ont publié une nouvelle bande-annonce pour le prochain jeu Kaze et les masques sauvages. Le jeu sera lancé pour la première fois numériquement plus tard ce mois-ci, suivi d’un lancement physique pour consoles en mai.

La nouvelle bande-annonce montre les illustrations et la musique 16 bits inspirées du jeu. Le jeu comprend également un gameplay pour ceux qui souhaitent voir la plate-forme d’action en action. Les joueurs peuvent sauter et courir de manière transparente dans le prochain jeu de plateforme qui combine un style rétro avec des mises à niveau modernes.

Kaze et les masques sauvages met en vedette Kaze, qui cherche à sauver son ami Hogo. Cependant, les îles de cristal ont également été maudites et des légumes vivants enragés sont en liberté. Kaze doit trouver les masques sauvages et libérer les pouvoirs des gardiens légendaires pour débloquer des capacités sur la terre, le ciel et la mer.

Le jeu contient plus de 30 niveaux et plus de 50 niveaux bonus à explorer. Tout au long du jeu, les masques sauvages aideront Kaze à traverser le paysage varié de Crystal Island.

Le masque de tigre permet à Kaze de bondir, l’aigle donne à Kaze la capacité de voler, tandis que le lézard peut courir à travers des terres dangereuses et elle peut utiliser le masque de requin pour voyager à travers la nature.

Kaze et les masques sauvages a été développé par PixelHive, un studio indépendant brésilien. Le jeu est apporté au Stadia par Sodescos Studios, qui est le studio de développement interne de l’éditeur.

L’objectif de PixelHive était de combiner les plateformes des années 90 avec la technologie d’aujourd’hui. Le jeu contient des visuels colorés et de la musique de cette zone avec une touche moderne, comme des graphiques haute résolution.

L’objectif initial était de publier simultanément les éditions numériques et physiques du jeu. Fin février, l’éditeur expliquait que l’édition physique interviendrait deux mois après le lancement numérique.

Soedesco a expliqué qu’en raison de la situation actuelle dans le monde, il y avait eu des défis dans la production et la logistique. Cela a forcé l’entreprise à reprogrammer l’édition de lancement physique, mais maintenant tout le monde dans le monde y aura accès en même temps.

Kaze and the Wild Masks se lance le premier sur le Nintendo Changer, PlayStation 4, Xbox One, PC et Google Stadia. La sortie physique est prévue pour le lancement le 25 mai pour les consoles.