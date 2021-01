Soda Stereo sort un vinyle pour le 25e anniversaire de son concert MTV Unplugged | 45S

Convient aux collectionneurs et aux amateurs de rock. A été annoncé le lancement d’une édition spéciale vinyle de Soda Stereo pour commémorer le 25e anniversaire de la publication du CD et DVD « Comfort and music to fly », nom de ce qui serait connu comme commercial à la session qu’ils ont eue MTV Unplugged.

Ce sera une édition spéciale car elle présentera tout le répertoire que le groupe a joué à l’origine en 1996. Cela signifie que nous verrons les versions de « Zoom », « Quand le tremblement passe », « Se promener dans Rome », « Genèse » (couverture de la chanson Vox Dei) et « Thérapie d’amour intensive ». Un vrai bijou musical.

Eduardo Bergallo, qui était ingénieur du son pour le groupe argentin et qui a participé à ce concert mythique, est en charge du lancement de ce projet et, comme il l’a indiqué, a eu l’autorisation de Soda Stereo pour réaliser ce travail.

«L’enregistrement de ce spectacle a été assez rapide et continu. Il n’y avait que le temps de répéter deux chansons. Le premier était « Eternal Disco » et le second « Elle a utilisé ma tête comme un revolver » qui, selon mes notes, pourrait être mieux. Et ce sont eux qui ont été mixés pour l’émission de télévision et pour le CD. Il Maîtriser pour cette édition vinyle je le fais à partir des mixages originaux de 1996 au Chili et de ceux de 2007 dans ‘Revolver’, tous approuvés par @sodastereo dans leurs moments respectifs », indique-t-il dans son post sur Instagram le 7 septembre, date à laquelle il s’occupait déjà du projet.

MTV Unplugged de Soda Stereo, ou mieux connu sous le nom de « Comfort and music to fly », a été enregistré en mars 1996 à Miami, aux États-Unis. Bien que le format du programme était de jouer des chansons au format acoustique, le groupe a utilisé des éléments électriques pour le faire. C’est en janvier 1997 qu’il a été rendu public sur CD et DVD.

Nous laissons le concert ici pour que vous puissiez en profiter, en attendant ce nouveau gadget musical qui sera sûrement le cadeau parfait pour tout fan de ce groupe emblématique.