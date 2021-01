Soapbox: Un redémarrage de Resident Evil Outbreak a beaucoup trop de sens

Il est clair que le développeur japonais Capcom aime expérimenter de temps en temps ses plus grandes franchises, et Resident Evil doit en être l’un des meilleurs exemples. La série est passée à la première personne bien avant Resident Evil 7: Biohazard avec la PlayStation 1 Resident Evil Survivor, et les offres multijoueurs douteuses n’ont jamais été bien loin. Le très oubliable Resident Evil: Operation Raccoon City et Resident Evil Resistance en sont la preuve. Ce n’est donc pas la plus grande gamme de spin-offs, mais suggérer qu’ils sont tous mauvais serait rendre un mauvais service à une sous-série sélectionnée. Quand tu les regardes en arrière, Épidémie de Resident Evil et Resident Evil Outbreak: Fichier n ° 2 étaient vraiment en avance sur leur temps. Un redémarrage a beaucoup trop de sens sur PlayStation 5.

Pour ceux qui ne le savent pas, ces titres PlayStation 2 étaient des expériences coopératives en ligne qui contenaient un certain nombre de scénarios différents dans différents endroits, contenant des énigmes et des ennemis classiques de Resident Evil. L’ensemble du package était essentiellement composé de divers jeux miniatures Resident Evil, chacun prenant environ trois à quatre heures. Vous pouviez jouer avec beaucoup de personnages différents avec des armes et des attributs uniques, et il y avait même un mécanisme où vous pouviez être mordu par un zombie et vous ne disposiez alors que d’un temps limité pour terminer le scénario avant le T-Virus. a repris. Assez cool, non?

Maintenant, il ne faut pas un assistant pour identifier le problème ici. Deux jeux lourds en ligne sortis sur PS2? Ouais, ils ne décolleront jamais. Bien qu’ils puissent être joués en solo, les titres Resident Evil Outbreak ont ​​été conçus autour du jeu coopératif, et ils n’ont donc vraiment eu leur dû que sur PC. Je ne connais pas une seule personne qui possédait l’adaptateur réseau PS2, après tout. Il n’y avait même pas de conversation vocale non plus.

Les temps ont changé cependant et avec une connexion Internet étant la norme en 2021, je pense que Resident Evil Outbreak est prêt pour un redémarrage. Si Capcom utilisait le même modèle qu’en 2003, nous pourrions avoir un vrai gagnant entre nos mains. Imaginez simplement une collection de ces scénarios Resident Evil proposés au lancement, qui est ensuite complété par DLC tous les quelques mois. Le jeu de base devrait être assez costaud, avec au moins cinq ou six emplacements à compléter, mais alors le monde est votre huître en ce qui concerne le soutien post-lancement. Ajoutez un nouveau personnage ici, une autre arme ou un objet là-bas. Ensuite, quelques fois par an, il y aurait un scénario entièrement nouveau à travailler. Gardez le concept le même et je serais partout – enfer, ramenez quelques-uns des domaines des deux jeux originaux. J’adorerais visiter cette carte de la prison et le zoo une fois de plus.

Donc, alors que Capcom prépare une vitrine Resident Evil pour la semaine prochaine, qui contiendra des détails pour un mode en ligne pour 4 à 6 joueurs apparemment distinct de Resident Evil Village, je rêve en grand. Le concept Outbreak a beaucoup trop de sens pour le monde multijoueur dans lequel nous vivons aujourd’hui – je ne peux vraiment pas penser à un meilleur ajustement. Et c’est pourquoi cela n’arrivera jamais. La bêta fermée en question sera quelque chose de complètement et complètement différent de cela, écrasant mes rêves dans le processus. Capcom n’a pas tease ou fait allusion à un redémarrage, mais je peux espérer et prier, n’est-ce pas?

Voulez-vous vous aussi voir Resident Evil Outbreak faire son retour? À quoi pensez-vous que cela ressemblerait sur PS5? Postez vos théories dans les commentaires ci-dessous.