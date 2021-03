Soapbox: Sony doit frapper la porte de Valve pour obtenir la demi-vie: Alyx sur le PSVR de PS5

Sony nous a tous surpris cette semaine en révélant sa prochaine génération PlayStation VR contrôleurs. Il a mentionné dans l’article du blog PlayStation qu’ils étaient envoyés prochainement à des partenaires de développement, ce qui explique peut-être pourquoi il a décidé de les dévoiler – il y a toujours une chance qu’ils fuient une fois qu’ils arrivent dans les studios, n’est-ce pas?

Pour être honnête, je ne pense pas que les accessoires en forme d’orbe soient si surprenants – mais cela ne les rend pas moins excitants. Nous savons qu’ils sont suivis par le casque plutôt que par une caméra orientée vers l’avant, ce qui permet un véritable divertissement à 360 degrés. Ils ont également de nombreuses fonctionnalités identiques à celles du DualSense, vous obtiendrez donc de jolis effets de déclenchement adaptatifs et un retour haptique.

Je suis particulièrement impatient d’essayer le suivi des doigts; Je ne pense pas que le billet de blog indique particulièrement clairement comment cela fonctionnera, mais je me souviens avoir regardé de vieux prototypes de vidéos de PlayStation qui ont vraiment piqué mon intérêt à l’époque. Espérons qu’il a réussi à fournir une technologie comme celle-là. Il convient de noter que les sticks analogiques feront également une énorme différence à l’avenir.

Je ne pense pas que cette configuration sera bon marché, au fait, et nous recherchons donc un prix très élevé pour le casque PSVR de nouvelle génération de Sony. Le seul avantage de sa réutilisation Mouvement PS La technologie de sa solution de réalité virtuelle de génération précédente était qu’il y avait sans aucun doute une usine pleine de baguettes de l’ère PS3, ce qui a vraiment contribué à réduire les coûts. Ce nouveau sera un gros investissement.

Et c’est pourquoi le support logiciel, en fin de compte, sera si important. Il y a des rumeurs selon lesquelles une sorte de spin-off d’Horizon Zero Dawn est en cours de développement pour le nouveau casque, et si c’est une expérience à part entière plutôt qu’un titre de style Link’s Crossbow Training, alors c’est le calibre de sortie du casque. avoir besoin. Vous devez imaginer qu’une nouvelle mission Astro Bot Rescue est également en préparation.

Mais en ce qui concerne les logiciels clés, Sony doit frapper la porte de Valve pour obtenir Half-Life: Alyx comme titre de lancement. C’était l’un des meilleurs jeux de 2020, et bien qu’il n’ait pas remporté autant de prix qu’il le méritait peut-être en raison du statut de niche de la réalité virtuelle, il a quand même réussi à obtenir une note de 93 sur Metacritic.

Le jeu est extraordinaire: un jeu de tir à la première personne à part entière conçu spécifiquement pour la réalité virtuelle. Valve a toujours été ouvert à l’idée d’amener le jeu sur PlayStation – en fait, le designer Greg Coomer nous a dit l’année dernière que ce n’était «rien exclu» en ce qui concerne le PSVR. À l’époque, il a déclaré qu’il était axé sur la version SteamVR.

Bien sûr, la réalité est que le PSVR original, attaché à la PS4 avec des contrôleurs PS Move, ne pouvait pas faire face à l’ambition du jeu; le casque de nouvelle génération de la société, avec de tout nouveaux contrôleurs et une console de nouvelle génération pour l’alimenter, le peut probablement. La technologie n’est aussi bonne que la force de son support logiciel, et en ce qui concerne les jeux de réalité virtuelle, c’est l’un des meilleurs.

Alors j’espère à moitié et j’implore ici: Half-Life: Alyx Besoins pour être un titre de lancement pour le casque PSVR de nouvelle génération. Peu m’importe ce qu’il faut ou combien ça coûte, Sony doit obtenir les kits de développement Valve le plus rapidement possible et s’assurer que cela est prêt à fonctionner dès le premier jour. Bien que je m’attends à ce que le casque de réalité virtuelle PS5 soit une proposition coûteuse, cela en vaudra la peine avec des versions comme celle-ci dans sa bibliothèque.

Achèteriez-vous Half-Life: Alyx pour PSVR? Où le jeu Valve se classe-t-il parmi vos titres les plus recherchés? Tirez sur la section des commentaires ci-dessous.