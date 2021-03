Soapbox: PS5 m’a transformé en un snob total à 60 images par seconde

J’ai toujours été un partisan des 60 images par seconde sacrées. Même de retour sur la PlayStation 3, quand nous avions l’excellent Killzone 2 fonctionnant à 30 images par seconde pas si fluides, j’étais désespéré pour ce doux 60. Ce que je n’avais pas réalisé à l’époque, c’était que 60 images par seconde ne deviendrait pas la norme de la console avant une autre décennie. Avec l’avènement de la PS5, nous finalement ont les plus de nouveaux jeux offrant des modes de «performance» – des paramètres graphiques qui donnent la priorité à la fréquence d’images par rapport à la résolution – et c’est une belle chose.

Les joueurs sur PC se moqueront sans aucun doute de ce niveau d’adoration. Après tout, des fréquences d’images plus élevées sont un élément essentiel du jeu sur PC depuis des générations. Mais étant un passionné de PlayStation depuis toujours – c’est mon travail, croyez-le ou non – je ne me suis jamais senti obligé d’explorer pleinement le domaine du PC. Il y a eu ce passage en 2013 où j’ai passé environ 1000 heures à jouer à Skyrim modded sur mon ordinateur de travail, mais c’est une toute autre histoire!

Quoi qu’il en soit, nous avons enfin atteint un point où les jeux PlayStation atteignent 60 ips – et il n’y a tout simplement pas de retour en arrière. La PS5 m’a transformé en un snob total de 60 ips; revenir à 30 pourrait aussi bien me faire saigner les yeux.

J’ai récemment passé en revue Yakuza: Like a Dragon sur PS5. Étant un RPG au tour par tour, ce n’est pas le genre d’expérience qui nécessite 60 ips, mais il a tout de même un mode performance sur le nouveau système de Sony. Il fonctionne très bien, mais par curiosité, je me suis aventuré dans le menu des options et je suis passé à 30 ips à une résolution plus élevée. C’était un rappel immédiat et brutal de la mauvaise apparence et de la sensation de 30 images par seconde si vous êtes habitué à 60. Encore une fois, une fois que vous êtes dedans, il n’y a tout simplement pas de retour en arrière.

Maintenant, je ne dis pas que 30fps est injouable … Mais dans certaines situations, sa mise en œuvre devrait être considérée comme une infraction pénale. Prenez Devil May Cry 5: Special Edition, par exemple. Essayez de sauter entre 60 et 30 dans le slash-’em-up de Capcom et c’est comme jouer à deux jeux complètement différents. Ce dernier n’est rien de moins qu’un désastre; abandonner ces 30 images supplémentaires rend en fait l’action beaucoup plus difficile, et c’est terrible. Le timing de la réaction et la pression sur les boutons ne peuvent pas être aussi précis lorsque vous n’avez que la moitié des images d’animation avec lesquelles travailler, et dans un bagarreur fluide basé sur un combo comme Devil May Cry, c’est une condamnation à mort.

La même chose s’applique à tout jeu basé sur l’action auquel vous pouvez penser. Monster Hunter World est l’un de mes jeux PS4 préférés de tous les temps, mais après l’avoir échantillonné sur PS5, où il atteint ce plafond de 60 ips, je ne sais pas comment j’ai réussi à y passer 400 heures sur du matériel de dernière génération. Un cauchemar dégoûtant saccadé que seuls les imbéciles pourraient apprécier.

Évidemment, je suis dramatique, mais j’espère que vous comprenez d’où je viens. J’ai toujours défendu l’idée que les jeux sont beaucoup plus amusants lorsqu’ils ressentir bon à jouer. De nombreux facteurs différents du jeu peuvent pénétrer dans cette interprétation: animation des personnages, effets sonores, entrées de boutons et réactions environnementales – pour n’en nommer que quelques-uns. Mais sur le plan technique, le simple passage de 30 à 60 images par seconde peut faire toute la différence. Je ne dis pas que chaque jeu fonctionnant à 60 ips se sent automatiquement incroyable – ne serait-ce que – mais on ne peut nier la fluidité inhérente à une fréquence d’images plus élevée.

J’en suis maintenant à un point où 30 images par seconde peuvent être un véritable facteur décisif; le snobisme complet a été atteint. Comme c’est probablement le cas pour beaucoup d’entre vous qui lisez ceci, mon arriéré PS4 est toujours important. Je me retrouve à parcourir ma bibliothèque PS4 sur PS5 quand je n’ai rien à revoir, et cela se résume toujours à une question: fonctionne-t-il à 60 ips sur PS5? Si la réponse est non, je ne dérangerai probablement pas. Après tout le fiasco de Cyberpunk 2077, j’ai pensé revenir à The Witcher 3 pour la quatre-vingtième fois. Mais à 30 ips? Aucune chance. Qui crois-tu que je suis?

Se plaindre des jeux qui peuvent seul gérer un 30fps solide comme le roc est un premier problème mondial majeur, mais depuis que j’ai attrapé une PS5, c’est à cela qu’il revient. Qui sait? Donnez-lui encore dix ans et je serai peut-être de retour en train d’écrire une autre boîte à savon sur la façon dont 120fps est notre nouveau seigneur et sauveur.

Êtes-vous un camarade snob 60fps? Êtes-vous heureux de voir que plus de jeux nous offrent des options graphiques supplémentaires? Exprimez-vous dans notre sondage et assurez-vous de doubler votre fréquence d’images dans la section commentaires ci-dessous.