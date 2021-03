Soapbox: Pourquoi rejouez-vous des jeux?

Je n’ai jamais, jamais été du genre à rejouer des jeux. L’acte ne m’est pas complètement étranger – trois playthroughs immédiats de The Last of Us: Part II, je vous regarde – mais je regarde presque toujours ce qui va suivre après le générique. À moins que le trophée Platine ne soit quelque peu réalisable, bien sûr. J’ai généralement l’impression de rechaper un vieux terrain si je reviens à un jeu un peu plus tard, car la plupart des rythmes de son histoire me reviennent et le gameplay me semble familier, au point que c’est un détriment. J’ai l’impression de perdre mon temps à rejouer un titre plus ancien alors que de nombreux nouveaux jeux sortent chaque semaine sur les plates-formes PlayStation, à tel point que cela me déroute en quelque sorte lorsque j’entends parler de quelqu’un qui le fait.

La chose la plus étrange de toutes est que je le comprends réellement, jusqu’à un certain point, parce que j’ai compté avec cette allure tant de fois. Prenons la nuit dernière, par exemple, lorsque j’ai décidé que ce serait une bonne idée de commencer à jouer à Fallout 3. Ayant déjà joué au RPG Bethesda en 2008 (c’était l’un des premiers jeux que j’ai précommandé), j’avais un quelques heures amusantes à faire un voyage dans le passé pour échapper à Vault 101, explorer le monde ouvert et visiter Megaton. J’ai initialement démarré le jeu sur ma Xbox Series X (désolé) avec l’intention de voir le jeu jusqu’à sa conclusion, mais peu de temps après avoir éteint la console après ma session de jeu, je me suis demandé pourquoi je le faisais. Cela m’arrive tout le temps – je décide d’essayer de rejouer un ancien jeu, d’en profiter pendant une soirée, puis de me demander rapidement pourquoi je l’ai joué en premier lieu. Je ne peux même pas commencer à compter combien de fois j’ai traversé ce processus de réflexion.

Qu’est ce que c’est? Je joue à Fallout 3 en 2021? Tu as raison pic.twitter.com/ZO3KsYHxkB– Liam (@_Liaam__) 16 mars 2021

C’est tout le récent bavardage de Bethesda qui a alimenté ma décision d’essayer de rejouer les classiques de l’éditeur, mais avant même que la journée ne soit terminée, j’ai jeté l’idée par la fenêtre. C’est peut-être mon indécision et un problème mental qui m’est propre, ou peut-être qu’il y en a d’autres dans la communauté de Push Square qui ressentent la même chose. Même si je sais que le nouveau titre n’est pas aussi bon, je préfère le jouer au lieu de revenir à un jeu qui m’a déjà guidé à travers ses mouvements. Cela vaut même pour les expériences où le choix du joueur permet au récit d’être pris dans différentes directions.

Cette hésitation est ensuite extrapolée lorsque les amis et collègues autour de moi la gèrent sans problème. L’éditeur adjoint obsessionnel du RPG, Robert Ramsey, travaille actuellement sur sa deuxième partie de Yakuza: Like a Dragon sur PS5 – je ne pouvais même pas en gérer un, mais c’est un autre sujet. Et c’est un jeu de plus de 50 heures! Je ne peux tout simplement pas comprendre pourquoi vous voudriez investir autant de temps dans un titre que vous avez déjà vu jusqu’à son terme au lieu de vérifier quelque chose de nouveau. Oui, nous sommes au milieu d’une sécheresse de sortie sur PS5, mais il y a encore suffisamment de jeux sur le PlayStation Store chaque semaine et des titres que vous avez probablement transmis la première fois pour trouver quelque chose de nouveau à jouer. Ce n’est pas une fouille chez Ramsey ou quoi que ce soit, c’est juste un exemple d’approche pour jouer à des jeux auxquels je ne peux pas m’identifier.

Aidez-moi à déterminer si cette ligne de pensée m’appartient ou non. Je rejoue très rarement des jeux, et quand je décide de le faire, je me rappelle pourquoi je ne le fais pas. Expérimentant les mêmes quêtes et récits que j’ai déjà vus jusqu’à leurs conclusions, je perds très vite tout intérêt et je me demande pourquoi j’ai pensé que c’était une bonne idée en premier lieu. Le problème, c’est que je vous garantis que je me retrouverai dans la même situation dans quelques mois, alors que j’ai du mal à trouver quelque chose de nouveau à jouer. Alors, partagez vos propres expériences pour m’aider à comprendre pourquoi quelqu’un choisirait de rejouer un jeu plutôt que d’essayer quelque chose de nouveau. Pourquoi rejouez-vous des jeux?

À quelle fréquence rejouez-vous des jeux et pourquoi le faites-vous? Êtes-vous à la recherche d’une dose rapide de nostalgie ou prévoyez-vous de terminer le jeu une fois de plus? Placez votre vote dans notre sondage et développez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.