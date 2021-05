Soapbox: Pourquoi je ne m’attends pas à une conférence de presse PS5, PS4 de PlayStation le mois prochain

Sony évolue de manière mystérieuse ces jours-ci, ce qui peut rendre la prédiction des projets du détenteur de la plate-forme un défi pour le moins. Voici cependant une poignée de choses que j’ai observées ces derniers temps: l’annonce et la présentation de jeux par la société sont beaucoup plus proches de leur sortie ces jours-ci; il a tendance à se concentrer sur un titre à la fois; c’est fini l’E3 dans un avenir prévisible.

Dans les prochains jours, j’imagine que vous en entendrez beaucoup plus sur les projets des éditeurs pour la prochaine liste d’événements estivaux: Ubisoft devrait animer un livestream le 12 juin, la grande manne Summer Game Fest de Geoff Keighley commencera un quelques jours avant cela, et bien sûr, l’E3 2021 sera facturé comme un événement numérique cet été.

Mais alors que PlayStation a attaché son nom au Summer Game Fest, je vous suggère fortement de tempérer vos attentes: je mettrais beaucoup d’argent sur son apparence ne représentant guère plus qu’une publicité Ratchet & Clank: Rift Apart, en tant que plateforme de jeux Insomniac Games sort le lendemain. Il s’associera, bien sûr, à des éditeurs tiers – sans aucun doute, il aura des informations marketing sur une tonne de titres.

Cela dit, je pense que vous devriez peut-être envisager la possibilité que Sony ne pas organiser un livestream Future of Gaming-esque – du moins, pas en juin, en tout cas. Cela ressemble à une déclaration absurde: les grands événements de jeu ont toujours lieu en juin, après tout – mais il convient de se rappeler que le monde change. L’E3 existe toujours, mais il sera largement méconnaissable cette année.

Les éditeurs contrôlent leurs propres messages maintenant, et PlayStation est définitivement à une cadence différente ces jours-ci; il devient de plus en plus proche de Nintendo de jour en jour. Après avoir placé une balise sur Returnal et Ratchet & Clank: Rift Apart plus tôt dans l’année, il semble qu’il se tourne maintenant vers Horizon Forbidden West – et environ 15 minutes de jeu PS5 seront diffusées cette semaine.

Bien que cela n’exclut pas un deuxième briefing plus large de la part du fabricant, cela semble peu probable à ce stade. La chose importante à noter est que ce n’est pas cause de panique: PlayStation a simplement changé d’orientation et annonce désormais des jeux beaucoup plus tard. Heck, nous n’avions pas vu beaucoup de Rift Apart susmentionné jusqu’à ce que très récemment.

Je pense que l’élément clé que nous, en tant que passionnés, devons peut-être garder à l’esprit, c’est que rien de tout cela n’est un problème en soi. Sony publie des bangers semi-régulièrement depuis quelques années maintenant, et ce n’est pas parce qu’il a gardé le silence sur les goûts de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales et Sackboy: A Big Adventure jusqu’à la toute dernière minute ne les rend pas moins Jeux.

À un moment donné, il devra sortir et révéler ce qui nous attend pour les 12 prochains mois de PS5 – mais ce moment viendra lorsque la société sera prête. De mon point de vue, l’entreprise n’a aucun intérêt à suivre un calendrier familier simplement parce que c’est ainsi que les choses ont toujours été faites – elle parlera quand elle le voudra.

Vous attendez-vous à une conférence de presse PlayStation le mois prochain? Pensez-vous que l’entreprise voudra parler de l’E3 ou est-ce fini maintenant? Montez sur scène dans la section commentaires ci-dessous.