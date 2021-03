Soapbox: Pourquoi Assassin’s Creed Valhalla doit-il toujours être si glitchy?

J’ai l’impression que ma lutte pour trouver un jeu dans lequel investir véritablement pendant les deux premiers mois de 2021 devient une connaissance assez courante. Je suis prêt une fois que Returnal est lancé, mais j’ai été absent de notre point de discussion hebdomadaire À quoi jouez-vous ce week-end la plupart du temps et je ne peux pas me résoudre à rejouer des jeux. J’ai l’impression d’avoir très, très peu de choses pour être excité d’être parfaitement honnête. Alors, qu’est-ce que j’ai fait le week-end dernier? Je suis retourné à Assassin’s Creed Valhalla après 30 heures de jeu. Reprendre mon jeu était une tâche simple – il se joue comme n’importe quel autre jeu moderne, après tout – et j’avais donc l’impression de reprendre le cours des choses. Forgez une alliance ici, tuez un roi là-bas. Ce à quoi je ne m’attendais pas, c’était que les bugs et les pépins fassent toujours partie de cette boucle.

J’étais à Oxenefordscire, chargé de secourir certains prisonniers. Sigurd ne cessait de se déchaîner sur le sauvetage d’une femme nommée Fulke, ce que j’ai largement ignoré car à ce stade, j’ai l’impression qu’il devient un peu idiot. Au moins, cela a donné une justification à la romance de Randvi. Quoi qu’il en soit, je sauve ces captifs après avoir massacré tous les gardes à proximité. Ensuite, on me dit de se regrouper loin de la base pour que nous puissions tous avoir une bonne conversation, mais c’est ici que mon premier problème se fait connaître. J’arrive à la destination en question, seulement pour être accueilli par le popup « Vous devez être anonyme ». J’ai tué tous les ennemis à moins de 300 mètres, pillé la base plusieurs fois pour m’assurer que personne d’autre ne soit là, et même mis ma capuche pour essayer de cacher mon identité. Et tu me dis que je ne suis toujours pas incognito? Allez-y, Ubisoft.

Après des recherches plus poussées, il s’est avéré que j’avais rencontré un bogue dans les 15 minutes suivant le redémarrage de ma lecture. Recharger une sauvegarde précédente et terminer la tâche à nouveau m’a permis de progresser, mais Assassin’s Creed Valhalla est sorti depuis plus de quatre mois et ce problème est toujours dans le jeu. Je me souviens aussi de l’avoir rencontré en novembre. J’ai vu des notes de mise à jour de la longueur des petits romans aller et venir cette année et celle-ci toujours n’a pas été abordé? Bon Dieu. Ecoutez, créer des jeux est une tâche très difficile et je respecte complètement chaque personne dont le temps et les efforts ont été consacrés à la production du titre, mais allez.

Je pourrais regarder au-delà de la complication si c’était la seule que j’ai rencontrée pendant les quelques heures que j’ai jouées dimanche soir, mais bien sûr que ce n’était pas le cas. Mon cheval ne faisait aucun bruit pendant que je traversais la campagne anglaise – un nouveau bug introduit par un patch récent. Et puis je vois que le festival le plus récent du jeu a dû désactiver certains éléments en raison d’une augmentation des crashs durs. Je détesterais que cette Soapbox soit prise dans le mauvais sens, car je respecte vraiment tous ceux qui peuvent créer un jeu (en particulier dans les conditions mondiales actuelles). Mais quand j’ai l’impression que nous rapportons une longue, longue liste de correctifs et de mises à jour toutes les deux semaines pour Assassin’s Creed Valhalla, je ne peux m’empêcher de ressentir un peu de frustration car ce sont clairement certains des plus gros problèmes du jeu. t encore été corrigé. J’ai même remarqué que les utilisateurs de Push Square publient continuellement des messages sur la façon dont certains Mystères continuent d’être mis sur écoute pour eux. En tant que personne qui souhaite finalement débloquer le trophée Platine, cela ne fait que m’inquiéter davantage.

Je vais probablement revenir à Assassin’s Creed Valhalla ce soir et continuer mon jeu, en partie parce que je n’ai rien d’autre à jouer. Mais aussi parce que je pense que je suis tombé sur ce qui pourrait être un point d’intrigue intéressant – c’est drôle comment j’ai abandonné le jeu parce que je ne pouvais pas continuer avec l’histoire, et maintenant j’ai trouvé quelque chose de cool 30 minutes après ce point. Mais je le ferai avec un peu d’hésitation. S’il vous plait, ne me brisez plus, Assassin’s Creed Valhalla.

Avez-vous rencontré de nombreux bugs ou problèmes pendant votre séjour avec Assassin’s Creed Valhalla? Pensez-vous que le jeu devrait être dans un meilleur état dans quatre mois? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous.