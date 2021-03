Soapbox: PGA Tour 2K21 est tranquillement devenu l’un des meilleurs jeux de sport de PS4

L’acquisition récente de HB Studios par 2K Sports m’a encouragé à revisiter le PGA Tour 2K21 cette semaine, un jeu que j’ai beaucoup aimé lorsque je l’ai examiné l’année dernière, mais que je sentais encore à une itération de l’excellence. Pour être honnête, j’ai été époustouflé par de nombreuses améliorations apportées, et bien qu’il y ait encore des points faibles évidents, je pense que l’avenir s’annonce prometteur pour le golf de simulation.

Bien que le cœur du jeu reste le même, HB Studios a ajouté quelques fonctionnalités clés. Mon préféré est le fait que vous pouvez maintenant exécuter la version à 60 images par seconde, et qu’elle fonctionne parfaitement grâce à la rétrocompatibilité sur une PlayStation 5. La fonctionnalité est également disponible sur la PS4, bien qu’elle soit évidemment moins stable sur la dernière. console gen.

Le jeu est beaucoup plus fluide à 60 images par seconde, et il élève vraiment la présentation; même les transitions de type diffusion semblent plus authentiques à la fréquence d’images plus élevée. Évidemment, il s’agit toujours d’un jeu PS4, donc la qualité de l’image peut sembler un peu douce lorsque vous jouez au jeu sur un téléviseur 4K, mais nous ne doutons pas que les futures itérations auront l’air propres lorsqu’elles seront développées nativement pour du matériel de nouvelle génération.

NBA 2K21 est l’un des jeux de sport les mieux présentés sur le marché, avec des tonnes de commentaires sur les saveurs et des fioritures semblables à la télévision. Bien que PGA Tour 2K21 ne soit pas encore tout à fait à ce niveau, vous pouvez voir que c’est la référence que HB Studios cherche; les commentateurs discuteront de la disposition des parcours officiels en mode carrière, tandis que le jeu sera parfois coupé pour mettre en évidence les putts de bobine.

Le gameplay est vraiment agréable et peut être personnalisé selon vos goûts. Vous devez déplacer le stick analogique vers l’arrière et vers l’avant pour tirer, mais votre timing et votre précision jouent un grand rôle dans la qualité de votre prise de vue. Vous pouvez rendre cela aussi facile ou aussi difficile que vous le souhaitez, et bien que ce soit assez simple à maîtriser, le plafond de compétences est relativement élevé.

Une chose intéressante est la façon dont tout est conçu autour du multijoueur, de sorte que vous pouvez rapidement ajouter un invité à vos parties – avec des paramètres et des handicaps uniques – et jouer au canapé ou à des sessions en ligne. Un nouveau mode nommé Divot Derby permet à jusqu’à 20 joueurs de participer à une course Fall Guys-esque jusqu’au neuvième trou, et cela fonctionne remarquablement bien – il a même des commentaires sur mesure.

Les options de personnalisation ont également été étendues depuis le lancement, avec l’ajout d’un Pass Clubhouse de style Battle Pass permettant de débloquer des clubs et des cosmétiques sous licence. Pour être honnête, les récompenses sont un peu faibles lors de la deuxième saison du jeu – il y a beaucoup de casquettes de baseball identiques dans différentes couleurs – mais vous pouvez voir comment les futures entrées pourraient vraiment s’améliorer.

Le seul inconvénient pour moi en ce moment est que les temps de chargement sont beaucoup trop longs – même sur une PS5 – et c’est quelque chose qui va devoir être optimisé. Je pense aussi que, parce que tout est construit à partir du moteur The Golf Club, les parcours officiels peuvent encore avoir l’impression d’être constitués de trop d’actifs prédéfinis, et donc manquer du prestige et de la présence de lieux réels du PGA Tour.

Mais je suis vraiment heureux de voir 2K Sports inscrire Tiger Woods et prendre cette série au sérieux. Le gameplay est excellent et il y a beaucoup de viande sur les os de ce jeu. Il va bénéficier d’investissements et d’itérations supplémentaires, bien sûr – ce n’est pas encore l’article fini – mais si HB Studios peut continuer à construire à partir de cette base très solide, alors nous allons nous régaler au cours des prochaines années.

Avez-vous acheté PGA Tour 2K21 et que pensez-vous du jeu? Est-ce un titre que vous prévoyez d’acquérir à un moment donné dans le futur? Frappez le fairway dans la réglementation dans la section commentaires ci-dessous.