Soapbox: Nous devons parler des cosmétiques insondables de FIFA 21 Ultimate Team

Aimez-le ou détestez-le, il y a incontestablement quelque chose de cool à créer une équipe de superstars dans le mode Ultimate Team très populaire de FIFA 21. Bien sûr, vous aurez besoin de ne pas donner vie à la sortie pour ajouter Mbappe et Ronaldo à votre liste, mais même si vous êtes coincé avec Raul Garcia et Andy Carroll à l’avance comme cet auteur malheureux, ce sont toujours des packs d’ouverture divertissants. , sachant qu’il y a moins de 1% de chances de trouver quelque chose à moitié décent à l’intérieur.

Je suis un joueur occasionnel de FIFA Ultimate Team depuis quelques années maintenant, et même si elle n’a jamais tout à fait ses griffes en moi comme la très supérieure Diamond Dynasty dans MLB The Show, je pense que le grand nombre de footballeurs professionnels dans le monde donne Le football d’EA Sports a une densité que les sports américains ne peuvent tout simplement pas égaler. Oui, vous vous retrouvez avec un classeur rempli de milieux de terrain médiocres issus du marasme de la Super League suisse, mais une telle variété rend les sets tellement plus gratifiants.

Une chose que j’ai ressentie au début du mode, cependant, était qu’il avait besoin de plus de personnalisation esthétique; construire une équipe, c’est bien beau, mais équiper Messi des fils de Rotherham United n’a jamais vraiment eu de sens pour moi. Au fil des ans, l’éditeur a lentement commencé à introduire des conceptions de kits et des logos originaux, et il a finalement pris le concept au sérieux avec la tranche de cette année, en ajoutant la fonctionnalité de créateur de stade rudimentaire.

Mais certains des articles qu’il propose me déroutent depuis le début de la saison. Par exemple, vous pouvez maintenant placer un tifo derrière votre objectif pour augmenter une personnalité bien nécessaire, mais dans le cadre de la dernière saison du titre, j’ai déverrouillé un assistant 8 bits. Quelques autres faits saillants que j’ai dans mon classeur: deux chevaliers haletant des gobelets de bière et un chaudron de chauves-souris. Rien ne crie vraiment «Ultimate Team» comme le logo d’un ours, n’est-ce pas?

J’ai été perplexe pendant un moment, mais j’ai été invité à écrire cet article hier soir lorsque je me suis connecté à la version et j’ai reçu un kit gratuit en récompense de mon abonnement en cours à EA Play: c’est un maillot rose avec une image clipart du visage d’un cochon dessus. Qui veut ça? Comment est-ce arrivé? Pour l’une des franchises les plus importantes et les plus jouées de la planète, je ne peux tout simplement pas comprendre comment elles entrent dans le jeu – comparez-les au type de cosmétiques que vous trouvez dans Call of Duty: Black Ops Cold War.

Même Madden NFL 21, une série qui n’obtient clairement qu’une fraction du budget de la FIFA, a de meilleurs produits cosmétiques: oui, cela vous facturera des sommes inconvenantes pour le privilège de les porter, mais au moins vous avez le sentiment qu’il y a mis des efforts. ses uniformes d’origine. Pendant ce temps, dans MLB The Show 21, vous pouvez non seulement concevoir vos propres tenues de la dynastie des diamants, mais vous pouvez également télécharger des logos et des illustrations personnalisés à partir d’un coffre-fort en constante expansion pour les personnaliser.

Je sais que les produits cosmétiques sont secondaires par rapport à la boucle de collecte de cartes de base dans FIFA 21, mais je pense en fait que ces déblocables sont si mauvais qu’ils nuisent en fait au produit global. Regardez le marketing du jeu: il est élégant et cool, avec des palettes de couleurs accrocheuses et des polices frappantes. Personne ne veut dépenser des millions de pièces pour un Mohamed Salah classé 92, seulement pour l’habiller dans un kit avec une peinture d’un blaireau dessus.

Que pensez-vous des cosmétiques à débloquer de FIFA 21? Un embarras ou non pertinent? Avec quels fils et tifos avez-vous équipé votre Ultimate Team? Est-ce important, ou EA Sports devrait-il faire beaucoup mieux? Faites d’une statue italienne votre emblème dans la section commentaires ci-dessous.