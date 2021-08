Soapbox: Ne laissez pas Psychonauts 2 vous passer à côté

La version PlayStation 4 de Psychonauts 2 est coincée entre le marteau et l’enclume. Bien qu’il soit parfaitement jouable sur le système de dernière génération de Sony, c’est presque comme si le monde ne savait pas que cette version particulière existe car le marketing est injecté dans les versions Xbox Series X|S et PC du jeu. C’est tout à fait compréhensible étant donné que Microsoft possède désormais Double Fine, et ce n’est pas non plus une surprise que le temps n’ait pas été réservé pour produire une version PS5 native. Nous savons tous que le jeu a l’air et se joue mieux ailleurs, mais si ce qui est disponible sur PS4 est votre seule option, je vous implore de le prendre.

Nous avons toujours un membre de l’équipe qui rédige une critique complète de Push Square, mais en attendant, je voulais partager mes propres premières impressions. j’ai pris l’original Psychonautes jeu pour un tour il y a quelques mois et est tombé assez rapidement. Bien que j’aie apprécié l’histoire et les personnages, le gameplay était tout simplement trop archaïque à mon goût. 16 ans plus tard, cependant, et cette suite fournit déjà l’un des plus amusants que j’ai eu avec un jeu vidéo toute l’année. C’est après seulement trois heures de jeu.

Ce qui m’a vraiment frappé jusqu’à présent, c’est la quantité de créativité affichée. Des approches innovantes aux sections de plate-forme 2D en passant par la façon dont les pouvoirs sont gérés au début du jeu, je suis constamment impressionné et émerveillé alors que Psychonauts 2 m’introduit de nouvelles mécaniques et fonctionnalités. Il tient vraiment ses promesses, vous laissant constamment deviner ce qui vous attend. Le gameplay de base est également très solide, avec une plate-forme précise, une joie de participer et un combat utile qui est agrémenté par les capacités de l’esprit.

Cependant, ce sont les personnages qui sont les vraies stars de la série. Raz se sent déjà comme mon meilleur ami, se frayant un chemin à travers The Motherlobe pour tenter de se débarrasser de son nouveau poste de stagiaire. La scène où il se fait voler ses vêtements est un véritable moment fort, tout comme celles où Lili adore donner un coup de poing rapide au protagoniste. C’est tellement délicieux et charismatique ; Je peux déjà dire que je vais passer un merveilleux moment avec ces nouveaux visages.

Vous n’avez même pas vraiment besoin d’avoir joué au premier match pour comprendre ce qui se passe. Oui, c’est une suite directe et jouer au jeu PSVR Psychonauts in the Rhombus of Ruin aiderait également à la configuration du deuxième jeu, mais j’ai l’impression d’avoir une compréhension assez décente de ce qui se passe. Une cinématique pratique se joue au tout début pour vous rattraper, et cela m’a beaucoup aidé.

Alors, je comprends. Psychonauts 2 n’a peut-être pas l’air ou ne fonctionne pas à son meilleur sur PS4, mais je ne pense vraiment pas que vous devriez laisser cela vous empêcher de vérifier le jeu s’il a attiré votre intérêt avant la sortie. Le jeu a absolument été à la hauteur des éloges des autres critiques jusqu’à présent, et j’ai hâte de jouer beaucoup plus ce week-end. Considérez cela comme un message d’intérêt public : la version PS4 n’est peut-être pas la meilleure, mais vous manquez vraiment un titre merveilleux si vous choisissez de sauter Psychonauts 2 pour cette seule raison. Double Fine a quelque chose de spécial entre les mains ici et vous vous devez d’en faire l’expérience.

