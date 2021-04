Soapbox: Mes collègues parient sur la distance que je ferais grâce au remake de Final Fantasy VII

Remarque: cette fonctionnalité contient des spoilers pour un très vieux jeu et un remake de ce très vieux jeu.

Tous les fans de Final Fantasy voudront peut-être arrêter de lire à ce stade. C’est vrai, la première phrase. Heure d’admission: je n’ai jamais joué à l’aventure phare de Cloud Strife sur la PlayStation originale, ni à aucun autre titre de Final Fantasy. Le plus proche que j’ai obtenu était de regarder mon cousin jouer à Final Fantasy IX; Je me souviens avoir été fasciné par ça, mais je mentirais si je disais que je comprenais ce qui se passait à l’écran. Essentiellement, je n’ai aucune affection pour la franchise. Ce n’est pas que je pense que les jeux sont mauvais, je ne les ai simplement jamais abordés. Cependant, quelque chose a changé récemment: Final Fantasy VII Remake a été mis à la disposition des membres PS Plus.

Au début, je pensais que je l’ignorerais, mais comment pourrais-je augmenter la chance d’y jouer gratuitement? Il s’agit d’un remake d’un jeu qui a (plus ou moins) popularisé à lui seul les JRPG dans l’ouest. C’est un jeu fréquemment reconnu comme un All Timer, l’un des plus grands, un chef-d’œuvre. La demande pour un remake était forte depuis 2005, et comment pourriez-vous ne pas ressentir l’excitation quand il a finalement été annoncé à l’E3 10 ans plus tard? Les gens aiment vraiment ce jeu sur un homme musclé avec un nom idiot, et maintenant je peux jouer au remake gratuitement. Je suppose que je devrais, ai-je pensé.

Avant de commencer, cependant, je pensais que ce serait amusant d’impliquer mes collègues de Push Square. Ils savent très bien que je ne suis pas un grand fan des JRPG, alors je me suis demandé jusqu’où ils pensaient que j’allais avancer avant de l’appeler un jour. Robert Ramsey avait la plus grande confiance en moi, pariant que j’irais jusqu’au bout. Sammy Barker en était moins sûr, il a mis son argent sur mon abandon à peu près la deuxième fois que vous passez par les égouts. Liam Croft était le moins optimiste, affirmant que je ne commencerais pas du tout le jeu. Très bien les gars, défi accepté.

Spoiler: J’ai commencé le jeu. Sans nostalgie de l’original et sans aucun repère, j’ai commencé ma quête de curiosité. Tout ce que je savais en entrant, ayant absorbé des bribes d’informations au fil des ans, c’est que vous incarnez un homme nommé Cloud, et que quelqu’un nommé Aerith est tué à mi-chemin. J’ai vu le clip. Absolument crémeux par un type méchant avec une épée. Juste complètement haché.

Quoi qu’il en soit, les premières impressions étaient très bonnes. La cinématique d’ouverture est fantastique; il a cette étonnamment grande échelle, zoomant à droite pour vous montrer l’échelle absurde de Midgar. La qualité cinématographique est au rendez-vous, et cela m’a vraiment séduit au départ. Il vous présente l’équipe Avalanche, avec Barrett, Biggs, Wedge, Jessie et bien sûr Cloud Strife. J’ai peur de dire que le saut périlleux de Cloud hors du train pour atterrir sur le quai ne m’a pas semblé aussi cool. Ce n’est pas un gars cool. Comme, qui fait ça? Je me suis immédiatement rendu compte que ce mec était un peu un connard. Pourtant, je ne pouvais pas tout écrire juste là-dessus.

Malheureusement pour Final Fantasy VII Remake, les personnages ouvrent la bouche et parlent. Je suis désolé, tous les fans lisent encore malgré mon avertissement initial, mais je n’ai pas aimé beaucoup le dialogue. Bien sûr, une partie est parfaitement bien, mais j’ai été étonné de voir à quel point les personnages sont prévisibles – ils tombent immédiatement dans des archétypes classiques. J’ai trouvé impossible de m’attacher à Biggs et Wedge, qui se sentent jetables dès le départ, mais personnellement, je n’ai pas pu participer à la caractérisation et au dialogue en général. Je comprends que Remake n’est que la première partie d’un projet plus vaste, mais tout le monde me sentait très unidimensionnel. Je comprends aussi qu’il s’agit d’un récit d’un jeu de 1997, donc bien sûr, il va y avoir un dialogue maladroit ou bancal. Même avec cela à l’esprit, j’ai eu du mal avec le script et les personnages la plupart de mon temps avec le jeu.

Un aspect que j’ai appris à apprécier était le combat. Pour commencer, je l’ai trouvé trop complexe. Il se présente comme un jeu d’action hack-n-slash, mais ce n’est pas vraiment le cas; Les attaques de base ne sont qu’un moyen de recharger vos propres mouvements, accessibles dans le menu ATB. C’est un étrange hybride d’action en temps réel et de sélection de commandes, mais une fois que j’ai enveloppé ma tête – ainsi que d’échanger fréquemment des personnages – je l’ai trouvé assez satisfaisant. Les combats de boss en particulier sont devenus un moment fort pour moi, découvrant leurs faiblesses et les exploitant du mieux que je pouvais. J’ai aussi adoré le flair général du combat, avec de superbes animations et effets lorsque vous lancez la magie et coupez avec des épées surdimensionnées.

Je pense que l’un des moments forts pour moi a été en fait la mission insensée avec le cycliste. J’ai dû chercher son nom, et c’est Roche. Cloud et le gang conduisent des motos pour atteindre l’ancienne maison de Jessie et s’occuper des affaires d’avalanche, mais cet homme se balance, faisant tournoyer son vélo comme un conker sur une ficelle, et c’est tellement ridicule. Le combattre en conduisant était une chose, mais il se présente à nouveau, et c’est un spectacle à voir. Je pense que j’ai le plus apprécié le jeu à ces moments-là, quand je n’ai pas peur d’embrasser l’absurde. Un autre exemple serait le moment où vous combattez littéralement une maison démoniaque. Je n’avais jamais vu ça auparavant.

Malheureusement, les choses commençaient à s’user pour moi au moment où je suis arrivé à la section Don Corneo. Le jeu est extrêmement incohérent dans son rythme et même dans sa qualité visuelle, et j’ai trouvé que tout était assez choquant. J’ai presque arrêté dans la partie où vous devez utiliser les bras robotiques pour déplacer les conteneurs d’expédition – si maladroits et, plus important encore, totalement inutiles. Le jeu est beaucoup plus long que nécessaire à cause de sections comme celle-ci, et vraiment, je pense que c’est ce qui m’a empêché de battre le match.

C’est vrai – non seulement Liam avait tort de me lancer, mais Robert avait tort de me terminer. Sammy a remporté le pari à la fin, mais je n’ai pas réussi jusqu’à la deuxième section d’égout (il y en avait beaucoup). Où ai-je appelé ça s’arrête? La gare hantée. Pour être clair, ce n’est pas tellement cette partie particulière du jeu qui m’a poussé à poser le contrôleur, il se trouve que c’est là que je l’ai laissé. Je pense que j’ai atteint un point où je suis juste fatigué de tout cela.

De petites choses commençaient à râler – devoir maintenir Triangle pour tirer des leviers (mais pas tout le temps!), Les sections de marche forcée, le dialogue, des cinématiques sérieusement bizarres, et plus encore. De plus, les choses clairement destinées à faire du battage sur les fans de longue date étaient complètement perdues pour moi. Des choses comme Sephiroth apparaissant sporadiquement, par exemple, ont perdu tout leur impact, parce que je ne comprenais pas (et ne comprenais toujours pas) pourquoi c’est un gros problème. J’apprécie que les gens aiment l’original et adorent le remake, mais pour moi, je suis juste devenu fatigué des absurdités du jeu. Je démarrerais ma PS5 et je pensais à ce que je devrais jouer. Final Fantasy VII Remake me traverserait l’esprit et je poussais un soupir. Je ne pouvais pas continuer – surtout en sachant qu’il restait tellement d’heures à faire.

J’ai accepté que ce ne soit pas pour moi, et c’est très bien. Je peux vivre avec ça. Je suis content d’avoir fait un essai solide, mais je pense que ce sera probablement le cas entre moi et Final Fantasy. Curieusement, Liam n’avait pas joué l’original avant de jouer à Remake, et il l’a absolument adoré, alors ne me laissez pas vous rebuter si vous êtes dans le même bateau. Je ne sais pas quelle est la morale de l’histoire, pour être honnête. Je veux dire faites confiance à votre instinct, mais en même temps, si vous avez la possibilité d’essayer de nouvelles choses, vous devriez le faire. Ces messages sont-ils en conflit? Type de. J’arrête la fonctionnalité maintenant.

