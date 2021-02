Soapbox: l’état de la marque semble confus

Je ne sais pas si je devrais avoir hâte de voir le prochain livestream hypothétique State of Play, et c’est un problème. Ce qui était à l’origine conçu comme une plate-forme en ligne pour Sony pour présenter les prochains titres PlayStation 5 et PlayStation 4 (dans une veine très similaire à une Nintendo Direct) s’est maintenant transformé en quelque chose que même les fans de Sony les plus engagés ne regarderont probablement pas de temps en temps. . C’est parce que la marque a été adoptée dans de simples bandes-annonces de gameplay pour les anciens titres propriétaires tels que Demon’s Souls et Destruction AllStars. Et si ces jeux devaient absolument être montrés en chair et en os à l’époque, cela donne un sentiment très blasé au nom de State of Play. Évidemment, Sony communiquerait à l’avance si une vitrine à venir était centrée sur de nouvelles annonces et révélations, mais je n’ai pas vraiment ce sentiment d’excitation lorsque le terme « State of Play » est plus murmuré.

Les premiers flux en 2019 ont donné une certaine légitimité à l’idée. Bien qu’il n’y ait pas eu beaucoup d’annonces énormes qui ont cassé Internet, Final Fantasy VII Refaire fait son retour tant attendu et Resident Evil 3 a également été confirmé comme une chose lors des présentations précédentes. Donc, vous savez, des informations qui valent au moins la peine d’être réglées. Puis vinrent les émissions State of Play axées sur The Last of Us: Part II, Ghost of Tsushima, et un dernier flux dédié aux jeux PS4 et à une poignée d’expériences PS5. À l’époque, le rédacteur en chef de Push Square, Sammy Barker, a applaudi Sony pour avoir permis au projet « de trouver son chemin ». Cependant, depuis, je ne pense pas que le terme ait été utilisé efficacement.

En fait, je pense que c’est là que la marque State of Play s’effondre. Ce qui a suivi, ce sont trois gouttes aléatoires sur les réseaux sociaux de Sony. Sid Shuman a lancé l’interface utilisateur PS5 et certaines de ses fonctionnalités, Demon’s Souls nous a offert un gameplay brut et actuel. PlayStation Plus Le titre Destruction AllStars a enfin révélé comment il joue réellement. Tous les bienvenues le révèlent, mais en ce qui concerne la marque State of Play, une sorte d’obsolète. Le nom n’avait pas besoin de figurer du tout, apparaissant simplement au tout début de chaque vidéo comme une sorte de carte de titre. Il n’y avait pas de pause pour se concentrer sur des sujets clés et les nouvelles étaient stériles en plus de l’existence des bandes-annonces elles-mêmes.

Les eaux ont été confuses quant à ce à quoi s’attendre lorsque vous entendez le terme. Il peut s’agir d’une vitrine numérique que vous ne voudrez pas manquer, ou l’accent pourrait être mis sur un jeu PS5 qui ne vous intéresse pas particulièrement. a fait manquez la chute de l’un de ces State of Plays parce que j’étais dehors promener le chien un samedi après-midi. Cela me fait presque penser que Sony ne se soucie plus tellement de la marque, car il laisse tomber quelque chose de remarquable complètement en dehors du cycle de nouvelles habituel. Vous pourriez dire que c’est une bonne chose car cela constitue une bonne surprise, mais d’un autre côté, cela peut également apparaître après coup.

Ce que j’essaie de comprendre ici, c’est que si vous me disiez que Sony a prévu de publier une vidéo State of Play plus tard cette semaine, je ne sais pas si je devrais être excité à ce sujet. La marque est devenue déroutante à un point tel que Sony devrait décrire clairement ce qu’une vitrine à venir détaillera pour moi afin d’aligner correctement mes attentes. Un état des lieux de nos jours pourrait signifier n’importe quoi, d’une bande-annonce de gameplay standard à une longue liste de révélations sur PS5 et PS4. Je pense que Sony doit corriger cela car les présentations numériques deviennent d’autant plus importantes sans les goûts d’un espace physique E3 ou PSX pour y assister.

Êtes-vous d’accord avec le point de vue de Liam? La stratégie de marque State of Play a-t-elle besoin d’une refonte? Placez votre vote dans notre sondage et partagez vos pensées et vos sentiments dans les commentaires ci-dessous.